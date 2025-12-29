Điểm tin 21h: Thu nhập bình quân của người lao động năm 2025 đạt 8,31 triệu đồng/tháng | 5 năm, người Việt mất gần 40.000 tỷ đồng vì lừa đảo trực tuyến

Y tế 2025: Người Việt thọ gần 75 tuổi, 90% hài lòng dịch vụ khám chữa bệnh; Phó thủ tướng: Không để người không làm vượt lên người cống hiến;...