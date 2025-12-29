Thứ hai, 29/12/2025, 16:58 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Thu nhập bình quân của người lao động năm 2025 đạt 8,31 triệu đồng/tháng | 5 năm, người Việt mất gần 40.000 tỷ đồng vì lừa đảo trực tuyến
Y tế 2025: Người Việt thọ gần 75 tuổi, 90% hài lòng dịch vụ khám chữa bệnh; Phó thủ tướng: Không để người không làm vượt lên người cống hiến;...
- 00:12 Phó thủ tướng: Không để người không làm vượt lên người cống hiến
- 01:29 Thu nhập bình quân của người lao động năm 2025 đạt 8,31 triệu đồng/tháng
- 03:01 5 năm, người Việt mất gần 40.000 tỷ đồng vì lừa đảo trực tuyến
- 04:56 Y tế 2025: Người Việt thọ gần 75 tuổi, 90% hài lòng dịch vụ khám chữa bệnh
- 06:41 HoSE có Quyền Chủ tịch mới
- 07:47 BTC 'Về đây bốn cánh chim trời' bị tuýt còi vì tự ý hủy show
- 09:07 Thái Lan cáo buộc Campuchia triển khai 250 drone xâm phạm lãnh thổ
- 10:17 An vị xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức ở bảo tháp Việt Nam Quốc Tự
- 11:13 Mạng xã hội không được yêu cầu giấy tờ tùy thân để xác thực từ 2026
- 12:30 Đà Nẵng dự kiến tăng giá thuê nhà ở xã hội, cao nhất gấp hơn 7 lần
- 13:38 Chứng khoán tăng vọt đầu tuần
- 14:59 Giá vàng miếng giảm gần 1 triệu đồng
- 15:54 Hà Nội đổi lịch nghỉ Tết Dương lịch cho học sinh
- 16:42 12 cựu công an bị cáo buộc 'giải cứu' người nghiện
- 17:55 Hai trực thăng đâm nhau trên không, một phi công thiệt mạng
- 18:28 Trung Quốc diễn tập sẵn sàng chiến đấu quanh Đài Loan