Điểm tin
Điểm tin 21h: Thêm 3 người tử vong trong vụ ngạt khí ở Đà Nẵng | Xe bồn phát nổ
Thứ ba, 28/10/2025, 17:00 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Thêm 3 người tử vong trong vụ ngạt khí ở Đà Nẵng | Xe bồn phát nổ

Đề xuất xử phạt vi phạm môi trường như xử phạt nồng độ cồn; Cuba sơ tán 650.000 dân trước bão mạnh nhất năm nay;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Thêm 3 người tử vong trong vụ ngạt khí ở Đà Nẵng | Xe bồn phát nổ