Thứ ba, 28/10/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Thêm 3 người tử vong trong vụ ngạt khí ở Đà Nẵng | Xe bồn phát nổ
Đề xuất xử phạt vi phạm môi trường như xử phạt nồng độ cồn; Cuba sơ tán 650.000 dân trước bão mạnh nhất năm nay;...
- 00:12 Thêm 3 người tử vong trong vụ ngạt khí ở Đà Nẵng
- 01:17 Xe bồn phát nổ
- 01:53 Đề xuất xử phạt vi phạm môi trường như xử phạt nồng độ cồn
- 03:08 Cuba sơ tán 650.000 dân trước bão mạnh nhất năm nay
- 04:08 Rơi máy bay chở du khách ở Kenya, 11 người chết
- 05:01 Thêm đoàn tàu 450 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu đường sắt
- 05:59 Núi lở gây lũ bùn 3 km ở Quảng Ngãi
- 06:43 Quốc lộ 1 qua Lâm Đồng tê liệt do lũ
- 07:54 Quốc tế hỗ trợ Việt Nam gần 10 triệu USD khắc phục hậu quả mưa bão
- 09:27 VN-Index đảo chiều tăng vọt
- 10:23 Mỗi lượng vàng giảm 3 triệu đồng
- 11:36 Kiến nghị thực hiện ngay thu phí gom rác theo khối lượng
- 12:35 Điều chỉnh tốc độ trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và TP HCM -Trung Lương