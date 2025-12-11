Thứ năm, 11/12/2025, 16:59 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Thái Lan tuyên bố kiểm soát hai con đèo ở biên giới với Campuchia | Mỹ dự kiến kiểm tra lịch sử mạng xã hội của du khách diện miễn visa
Khai thác chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành vào giữa tháng 12; Bỏ giấy phép kinh doanh cho 38 ngành, nghề;...
- 00:12 'Ngưỡng chịu thuế 500 triệu vẫn có thể điều chỉnh phù hợp từng thời kỳ'
- 01:37 Khai thác chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành vào giữa tháng 12
- 02:49 Thái Lan tuyên bố kiểm soát hai con đèo ở biên giới với Campuchia
- 03:55 Campuchia bắt 75 người Thái Lan khi đột kích trại lừa đảo
- 05:01 Mỹ dự kiến kiểm tra lịch sử mạng xã hội của du khách diện miễn visa
- 06:20 Hàng trăm nghìn người Mỹ sơ tán vì nguy cơ lũ lụt lịch sử
- 07:41 Giá xăng giảm về sát 20.000 đồng một lít
- 08:39 Không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc
- 09:39 Tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 2027 để tiến tới miễn viện phí toàn dân
- 10:42 Bỏ giấy phép kinh doanh cho 38 ngành, nghề
- 11:44 Giảm 70% tiền chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư từ 2026
- 12:40 Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất từ đầu mùa đông
- 13:38 Thanh khoản chứng khoán xuống mức thấp nhất nửa năm
- 14:27 Việt Nam làm việc với BTC SEA Games về sai sót bản đồ trong lễ khai mạc
- 15:12 Thái Lan - Campuchia tiếp tục dùng vũ khí hạng nặng tập kích nhau
- 16:07 Việt Nam 2-0 Malaysia (H1): Minh Phúc nhân đôi cách biệt