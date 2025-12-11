Điểm tin
Điểm tin 21h: Thái Lan tuyên bố kiểm soát hai con đèo ở biên giới với Campuchia | Mỹ dự kiến kiểm tra lịch sử mạng xã hội của du khách diện miễn visa

Khai thác chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành vào giữa tháng 12; Bỏ giấy phép kinh doanh cho 38 ngành, nghề;...

