Thứ ba, 26/8/2025, 17:08 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Tàu hàng 23.000 tấn bị bão đánh trôi dạt | Động đất ở Phú Thọ, Hà Nội rung lắc nhẹ
Khách ùn ứ ở Tân Sơn Nhất do lỗi hệ thống xuất cảnh; TP HCM ghi nhận 15 ca tử vong vì sốt xuất huyết...
- 00:12 Tàu hàng 23.000 tấn bị bão đánh trôi dạt
- 01:11 Động đất ở Phú Thọ, Hà Nội rung lắc nhẹ
- 01:44 Công an Hà Nội điều chỉnh phương án cấm đường ngày 27/8
- 02:31 Xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng
- 03:36 Cần hơn 13.500 tỷ đồng để chuyển toàn bộ xe buýt TP HCM sang điện
- 04:45 VN-Index tăng hơn 53 điểm
- 05:48 Ba người chết, hơn 6.800 nhà tốc mái do bão Kajiki
- 07:45 Giá vàng miếng tăng lên gần 128 triệu đồng
- 08:40 Khách ùn ứ ở Tân Sơn Nhất do lỗi hệ thống xuất cảnh
- 09:21 TP HCM ghi nhận 15 ca tử vong vì sốt xuất huyết
- 10:08 Loạt thí sinh 'đỗ ảo' vào trường Đại học Sư phạm TP HCM
- 10:57 Loạt ngân hàng liên quan vụ chủ đầu tư thế chấp 115 thửa đất của dân
- 12:07 USD mất giá khi ông Trump sa thải thống đốc Fed
- 13:01 Dân Campuchia ngăn binh sĩ Thái Lan rải dây thép gai ở biên giới
