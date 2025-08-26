Điểm tin 21h: Tàu hàng 23.000 tấn bị bão đánh trôi dạt | Động đất ở Phú Thọ, Hà Nội rung lắc nhẹ

Khách ùn ứ ở Tân Sơn Nhất do lỗi hệ thống xuất cảnh; TP HCM ghi nhận 15 ca tử vong vì sốt xuất huyết...