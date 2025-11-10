Thứ hai, 10/11/2025, 17:04 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026 | Thái Lan tịch thu hàng loạt tài sản của tài phiệt Campuchia
Loạt cựu thẩm phán sắp hầu tòa trong chuỗi 20 vụ 'chạy án'; Khoảnh khắc cầu treo Philippines chao đảo giữa bão Fung Wong...
- 00:12 Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026
- 01:25 'Nên hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh hai con sau 35 tuổi'
- 02:50 Đề nghị kiểm soát đồ ăn 'siêu ngon khó cưỡng' để bảo vệ trẻ em
- 04:00 Tổng giám đốc hệ thống tiền ảo AGOLD bị bắt
- 04:48 Thái Lan tịch thu hàng loạt tài sản của tài phiệt Campuchia
- 06:20 Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó chủ tịch Quốc hội
- 07:11 Bí thư Nghệ An làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội
- 08:00 Loạt cựu thẩm phán sắp hầu tòa trong chuỗi 20 vụ 'chạy án'
- 09:32 Số người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP HCM tiếp tục tăng
- 10:18 Khoảnh khắc cầu treo Philippines chao đảo giữa bão Fung Wong
- 11:23 Thái Lan bắt 4 trùm lừa đảo trực tuyến chạy từ Campuchia sang
- 12:17 Thái Lan đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia