Thứ sáu, 20/2/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục hơn 10 năm | 13 người nhập viện sau khi ăn trứng cá rồng
Xưởng nhựa 1.000 m2 cháy ngùn ngụt; Nvidia đang đàm phán rót 30 tỷ USD vào OpenAI...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:11 Thủ tướng: Khánh thành cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vào 30/4
- 01:25 Hà Giang tắc cứng, nhiều khách bỏ cuộc ra về
- 02:20 13 người nhập viện sau khi ăn trứng cá rồng
- 03:08 Tìm được hài cốt liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ nhờ xét nghiệm ADN
- 04:03 Xưởng nhựa 1.000 m2 cháy ngùn ngụt
- 04:38 Nvidia đang đàm phán rót 30 tỷ USD vào OpenAI
- 05:44 Cựu tổng thống Hàn Quốc lần đầu lên tiếng sau khi lĩnh án chung thân
- 06:43 Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục hơn 10 năm
- 07:44 Giá xăng giảm, dầu tăng
- 08:43 Giá vàng giằng co quanh 5.000 USD
- 09:44 Xe khách tông ôtô 5 chỗ, cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ùn tắc hơn hai tiếng
- 10:37 Ngoại trưởng Mỹ: Việt Nam ngày càng chủ động ứng phó thách thức trên thế giới
- 11:40 Mỹ vẫn thâm hụt thương mại quanh 900 tỷ USD
- 12:35 Ông Trump yêu cầu công bố tài liệu về người ngoài hành tinh