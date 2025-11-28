Thứ sáu, 28/11/2025, 17:04 (GMT+7)
- 00:12 Tân Chủ tịch Hà Nội đặt mục tiêu chống ô nhiễm, ùn tắc và ngập úng
- 01:00 Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp đến Lào
- 01:47 Tàu chở 5 người chìm khi đi tránh bão Koto
- 02:25 Coca-Cola Việt Nam thua kiện vụ bị truy thu 821 tỷ đồng tiền thuế
- 03:27 Việt Nam đặt mục tiêu đoạt ít nhất 90 HC vàng SEA Games 33
- 04:20 Campuchia đối mặt án cấm quốc tế vì bỏ 9 môn ở SEA Games 33
- 05:28 Chánh văn phòng của ông Zelensky bị khám nhà
- 06:21 Ukraine sẽ không nhượng đất chừng nào ông Zelensky còn tại nhiệm
- 07:22 Thêm một áp thấp nhiệt đới hoạt động gần Biển Đông
- 08:18 Ông Vũ Đại Thắng làm Chủ tịch thành phố Hà Nội
- 09:52 Đề xuất bỏ nhiều thủ tục hành chính trong cấp đổi giấy phép lái xe
- 10:42 Miền Bắc rét nhất 2 độ C
- 11:33 Ngân hàng phải trích 12 tháng lương khi thu giữ nhà ở duy nhất của người vay
- 12:16 Công an thu 300 cây vàng, 100 sổ đỏ, 12 siêu xe trong vụ án Mailisa
- 13:13 Sắp xếp trường mầm non đến cấp 3 toàn quốc trong năm 2025
- 14:03 TP HCM tiếp tục gỡ vướng sổ hồng cho 5 dự án
- 14:49 Ông Trump: 'Mỹ ngừng tiếp nhận người nhập cư từ các nước thế giới thứ ba'
- 15:30 Mỹ rà soát lại toàn bộ thẻ xanh cấp cho người nhập cư từ 19 nước
- 16:16 Lũ cuốn phăng loạt nhà cửa ở Indonesia, 84 người chết