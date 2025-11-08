Thứ bảy, 8/11/2025, 17:35 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Siêu bão mới sắp vào Biển Đông | Khởi công đường sắt quốc tế, nhà máy điện hạt nhân năm 2026
Có tình trạng xếp chỗ mua nhà xã hội, bán chênh 200-500 triệu; Kê biên hai bất động sản hơn 300 tỷ đồng của Hoàng Hường...
- 00:13 Khởi công đường sắt quốc tế, nhà máy điện hạt nhân năm 2026
- 01:06 Thủ tướng: Tăng thu, tiết kiệm chi để đề xuất tăng lương trong năm 2026
- 02:06 Bộ trưởng Xây dựng: Có tình trạng xếp chỗ mua nhà xã hội, bán chênh 200-500 triệu
- 02:40 Đà Nẵng lấy ý kiến áp dụng giá đất cao nhất 350 triệu đồng mỗi m2
- 03:43 Ca ngộ độc sau ăn bánh mì tăng lên hơn 160, một thai phụ dọa sinh non
- 04:36 Ngọn đồi phát nổ, tràn đất đá xuống đường sau động đất
- 05:33 Trung chuyển gần 2.400 hành khách do xói lở đường sắt Bắc Nam
- 06:27 Bão Fung Wong đe dọa 'vẽ lại đường bờ biển' Philippines
- 07:25 Bão Fung-Wong mạnh cấp 13, sắp vào Biển Đông
- 09:39 'Hố tử thần' xuất hiện trên đường huyết mạch TP HCM
- 10:23 Kê biên hai bất động sản hơn 300 tỷ đồng của Hoàng Hường
- 11:14 Phát lộ xác tàu cổ ở biển Hội An
- 12:00 Tiêu hủy đà điểu chạy lạc trên đường ở TP HCM
- 12:25 Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt Thủ tướng Israel