Thứ bảy, 8/11/2025, 17:35 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Siêu bão mới sắp vào Biển Đông | Khởi công đường sắt quốc tế, nhà máy điện hạt nhân năm 2026

Có tình trạng xếp chỗ mua nhà xã hội, bán chênh 200-500 triệu; Kê biên hai bất động sản hơn 300 tỷ đồng của Hoàng Hường...

