Chủ nhật, 9/11/2025, 17:10 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Siêu bão Fung Wong chưa đổ bộ đã gây chết người ở Philippines | Nổ tại nhà máy hóa chất ở Lâm Đồng, hai người tử vong
Nổ tại nhà máy hóa chất ở Lâm Đồng, hai người tử vong
- 00:12 Siêu bão Fung Wong chưa đổ bộ đã gây chết người ở Philippines
- 01:06 Nổ tại nhà máy hóa chất ở Lâm Đồng, hai người tử vong
- 01:51 Hàng loạt chuyến bay chậm giờ do mưa lớn ở Tân Sơn Nhất
- 02:36 Cổ phiếu 'lên sàn' sẽ nhanh hơn 3-6 lần trước đây
- 03:34 Miền Bắc nồm ẩm bất thường
- 04:22 Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam tăng mức xả lũ gấp 3 lần
- 05:12 Thủ tướng: Xây trường vùng biên 'táo bạo, thần tốc như chiến dịch Quang Trung'
- 06:02 Khánh thành cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau ngày 19/12
- 06:58 Hơn 9.200 tỷ đồng nạo vét rạch chống ngập khu Nam Sài Gòn
- 07:49 Cán bộ tài năng được ưu tiên mua nhà ở xã hội
- 08:35 Quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận
- 09:20 Gạo Ông Cua ST25 lần thứ ba đoạt giải ‘Gạo ngon nhất thế giới’
- 10:15 Thiếu niên nghi bị điện giật chết khi qua đường ngập ở TP HCM
- 11:10 Fung Wong thành siêu bão, Philippines sơ tán 100.000 người
- 12:34 Myanmar tuyên bố đánh sập gần 150 tòa nhà tại ổ lừa đảo
- 13:21 Lốc xoáy xóa sổ gần như cả thị trấn Brazil, 6 người chết