Thứ ba, 23/12/2025, 17:36 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Shark Thủy bị truy tố | Tài sản ông Phạm Nhật Vượng vượt Jack Ma
'Nhân sự lãnh đạo Chủ chốt khóa 14 được thống nhất giới thiệu với số phiếu tập trung cao'; Hà Nội và TP HCM tiếp tục dẫn đầu về số lượng đại biểu Quốc hội;...
- 00:12 'Nhân sự lãnh đạo Chủ chốt khóa 14 được thống nhất giới thiệu với số phiếu tập trung cao'
- 01:10 Bà Nguyễn Thị Bình là đại biểu cao tuổi nhất dự Đại hội Thi đua yêu nước
- 02:06 Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Phó ban Tổ chức Trung ương
- 02:44 Tăng tàu Tết từ TP HCM ra miền Trung
- 03:48 Vành đai 4 TP HCM dự kiến khởi công giữa năm 2026
- 04:58 Shark Thủy bị truy tố hành vi chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng
- 06:09 Vỏ bọc doanh nhân của trùm đòi nợ thuê trá hình 'Được Đất Bắc 620'
- 06:59 Chứng khoán áp sát đỉnh lịch sử
- 08:04 Nga phóng loạt tên lửa Kinzhal, Iskander trả đũa Ukraine
- 09:05 Campuchia không muốn đàm phán ở tỉnh biên giới Thái Lan
- 09:56 Võ sĩ Thái Lan khiếu nại, đòi HC vàng ở SEA Games 33
- 10:56 Số người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP HCM lên hơn 100
- 11:42 Hà Nội thí điểm hạn chế ôtô tải, container trên một số tuyến đường
- 12:40 TP HCM yêu cầu dỡ trạm thu phí trên quốc lộ 51 trước 31/12
- 13:41 Hà Nội và TP HCM tiếp tục dẫn đầu về số lượng đại biểu Quốc hội
- 14:44 Cảnh sát chặn bắt ôtô chở 10 tấn cá khoai Trung Quốc ướp formol
- 15:35 Miền Bắc mưa rét dịp Noel, miền Trung chuyển mưa sau 25/12
- 16:33 Tài sản ông Phạm Nhật Vượng vượt Jack Ma, lên 30 tỷ USD
- 17:30 Giá vàng miếng lên 159 triệu đồng
- 18:27 Đề xuất người 60 tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng
- 19:19 Đám tang lừa xóm làng của thiếu phụ giả chết, rời quan tài lúc nửa đêm
- 20:08 Ông Trump: Mỹ phải có được Greenland
- 20:51 Thái Lan tập kích hai 'trung tâm lừa đảo' ở biên giới Campuchia