Điểm tin 21h: Shark Thủy bị truy tố | Tài sản ông Phạm Nhật Vượng vượt Jack Ma

'Nhân sự lãnh đạo Chủ chốt khóa 14 được thống nhất giới thiệu với số phiếu tập trung cao'; Hà Nội và TP HCM tiếp tục dẫn đầu về số lượng đại biểu Quốc hội;...