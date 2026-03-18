Thứ tư, 18/3/2026, 17:15 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips qua ví Ngân lượng | Giá vàng thế giới giảm mạnh
Israel tuyên bố hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran; Vụ án tham nhũng tại ACV vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi
- 00:12 Ngoại trưởng Araghchi: Các cuộc hạ sát không thể làm Iran sụp đổ
- 00:58 Manh mối có thể giúp Israel hạ sát cố vấn an ninh Iran
- 01:52 Ukraine đang triển khai hơn 200 chuyên gia quân sự ở Trung Đông
- 02:28 Giá vàng thế giới giảm mạnh
- 03:22 Việt Nam nhập lượng xăng dầu tăng hơn 40% nửa đầu tháng 3
- 04:20 Hai bến phà lớn nhất TP HCM tăng giá vé
- 04:57 ACV bổ nhiệm quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 05:41 Bố mẹ Mr Pips gửi hàng trăm tỷ đồng, mua 314 lượng vàng khi con bị bắt
- 06:35 Khởi tố vụ án chiếm đoạt 40 tỷ đồng liên quan dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội
- 07:28 Israel tuyên bố hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran
- 08:21 Ông Trump: Cần suy nghĩ lại về tư cách thành viên NATO
- 09:01 Iran tử hình người bị kết tội làm gián điệp cho Israel
- 09:45 Israel nói 'đã thắng' Iran, nhưng chưa đạt mục tiêu
- 10:36 Tuyến vận chuyển dầu thay Hormuz đối mặt rủi ro bởi xung đột Trung Đông
- 11:30 Siêu tàu sân bay Mỹ sắp 'rút về cảng' sau vụ hỏa hoạn gần Iran
- 12:11 Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ mất điện toàn quốc
- 13:00 Colombia cáo buộc Ecuador ném bom vào lãnh thổ
- 13:48 Thiên thạch 7 tấn nổ tung trên bầu trời Mỹ
- 14:35 Đề xuất hỗ trợ 1,5 triệu đồng sàng lọc bệnh trước và sau sinh
- 15:22 Hơn 100 đại học xét tuyển học bạ năm 2026
- 16:09 Hai phương án tăng lương hưu từ 1/7
- 17:04 TikToker Mr Pips bị đề nghị truy tố vì lừa hơn 1.300 tỷ đồng
- 17:51 Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips qua ví Ngân lượng
- 18:34 Vụ án tham nhũng tại ACV vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi
- 19:18 Hàng chục nghìn ca lao bị bỏ sót, TP HCM mở chiến dịch 100 ngày
- 20:06 Google Maps bắt đầu cập nhật bản đồ hành chính của Việt Nam