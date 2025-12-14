Chủ nhật, 14/12/2025, 18:49 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Sân bay Long Thành sẽ đón ba chuyến bay sáng 19/12 | Xả súng ở bãi biển Australia, ít nhất 10 người chết
Sạt lở đất đá ở đèo Thung Khe, 3 người bị vùi lấp; Quảng Trị lại bị Thủ tướng phê bình;...
- 00:11 Sạt lở đất đá ở đèo Thung Khe, 3 người bị vùi lấp
- 01:01 Sân bay Long Thành sẽ đón ba chuyến bay sáng 19/12
- 01:47 Chuyên gia gợi ý hướng phát triển kinh tế dữ liệu tại Việt Nam
- 02:41 Đại học Quốc gia TP HCM bác tin bắt buộc thi đánh giá năng lực
- 03:39 Quá khứ 'chống đối' của người đẩy cảnh sát vào đầu xe tải
- 04:39 Xả súng ở bãi biển Australia, ít nhất 10 người chết
- 05:36 Miền Bắc rét cả tuần tới
- 06:48 Hà Nội đầu tư hơn 925.000 tỷ xây khu đô thị thể thao đủ chuẩn Olympic
- 07:48 Hà Nội kỳ vọng tạo 'kỳ tích sông Hồng' từ trục đại lộ hơn 855.000 tỷ
- 08:49 Quảng Trị lại bị Thủ tướng phê bình
- 09:43 Cầu nặng 9.000 tấn qua sông Sài Gòn được nâng cao hơn một mét
- 10:42 Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất thế giới tuần này
- 11:37 Thí sinh rối bời khi Đại học Quốc gia TP HCM đổi cách xét tuyển
- 12:33 Không cần xuất trình giấy khai sinh, đăng ký kết hôn khi làm thủ tục hành chính
- 13:28 Thái Lan xin lỗi Việt Nam về sai sót bản đồ ở khai mạc SEA Games 33
- 14:23 Số lượng tỷ phú thế giới nhiều kỷ lục
- 15:25 Thái Lan điều tra sự cố xe tăng toác nòng khi giao tranh với Campuchia