Điểm tin 21h: Sân bay Long Thành sẽ đón ba chuyến bay sáng 19/12 | Xả súng ở bãi biển Australia, ít nhất 10 người chết

Sạt lở đất đá ở đèo Thung Khe, 3 người bị vùi lấp; Quảng Trị lại bị Thủ tướng phê bình;...