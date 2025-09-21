Chủ nhật, 21/9/2025, 21:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Ragasa mạnh lên thành siêu bão | Bộ trưởng Y tế đề nghị đầu tư ca nô cấp cứu cho Côn Đảo
Việt Nam làm chủ hầu hết công nghệ lõi trong chuỗi giá trị dầu khí; Nhân viên cứu người đàn ông ngã trên đường ray khi tàu lao tới;...
- 00:13 Ragasa mạnh lên thành siêu bão
- 00:57 Bộ trưởng Y tế đề nghị đầu tư ca nô cấp cứu cho Côn Đảo
- 01:49 Việt Nam làm chủ hầu hết công nghệ lõi trong chuỗi giá trị dầu khí
- 02:33 Nhân viên cứu người đàn ông ngã trên đường ray khi tàu lao tới
- 03:07 Philippines sơ tán dân trước siêu bão Ragasa
- 03:53 Ông Trump: Venezuela sẽ trả giá nếu không tiếp nhận người di cư
- 04:48 Bão Ragasa lên cấp 13, có khả năng thành siêu bão
- 05:51 Nhiều đại học phản đối bỏ xét học bạ
- 06:31 Chủ tịch nước Lương Cường lên đường công tác ở Mỹ
- 07:13 Lần đầu Việt Nam có chuẩn đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng
- 08:11 Hà Nội đề xuất hỗ trợ 50% chi phí xây hạ tầng với dự án nhà xã hội
- 09:00 TP HCM sắp mở làn riêng cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ
- 09:55 Ôtô húc đổ cột bơm xăng gây cháy ở Hà Nội
- 10:32 Hàng nghìn người Philippines biểu tình vì bê bối dự án chống lũ
