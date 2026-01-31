Thứ bảy, 31/1/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Rà soát về cấp phép thuốc diệt tủy chứa thạch tín | Bệnh viện Chợ Rẫy dùng hệ thống thông tim AI
Cảnh sát đột kích hầm trú ẩn của băng ma túy ở Khu kinh tế Dung Quất; Lao động tự do được tự kê khai thu nhập khi mua nhà ở xã hội;...
- 00:11 Chính phủ siết quảng cáo, tăng tiền kiểm để ngăn thực phẩm giả
- 01:31 Đường dây sản xuất gas giả 'cực lớn' ở Đồng Nai bị triệt phá
- 02:19 Rà soát về cấp phép thuốc diệt tủy chứa thạch tín
- 03:13 20 tỉnh, thành công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ cho học sinh
- 04:06 Đề xuất khai thác tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước Tết
- 05:23 'Thông tin CSGT vào đám cưới bắt xe khách mời là sai sự thật'
- 06:15 Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai hệ thống thông tim hiện đại nhất phía Nam
- 07:02 Nổ lớn tại thành phố cảng Iran
- 07:51 Sập mỏ coltan lớn hàng đầu thế giới, hơn 200 người chết
- 08:53 Nhập khẩu thực phẩm, nông sản đình trệ vì chờ hướng dẫn
- 10:30 77% lao động đổi lương lấy môi trường làm việc lành mạnh
- 11:28 Cảnh sát đột kích hầm trú ẩn của băng ma túy ở Khu kinh tế Dung Quất
- 12:08 Lao động tự do được tự kê khai thu nhập khi mua nhà ở xã hội
- 13:13 Phê duyệt chủ trương đầu tư đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh
- 14:14 TP HCM phê duyệt dự án cảng Cái Mép Hạ hơn 50.000 tỷ đồng
- 15:16 Nhiều chợ cóc ở Hà Nội bị giải tỏa
- 16:12 Thị trường ôtô Việt Nam 2025 tiệm cận Thái Lan
- 17:07 Thư ký TAND tỉnh An Giang bị bắt
- 17:51 Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc
- 18:49 Giá vàng miếng giảm 9 triệu đồng mỗi lượng
- 19:54 Nga đồng ý dừng tập kích Kiev đến ngày 1/2
- 20:45 Chính phủ Mỹ lại đóng cửa từ cuối tuần này