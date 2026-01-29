Thứ năm, 29/1/2026, 17:05 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Phát hiện dầu tại mỏ Hải Sư Vàng ngoài khơi Việt Nam | Hà Nội giao 10.000 m2 đất gần Vinhomes Cổ Loa làm khu đô thị
3,5 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp gộp trước Tết Bính Ngọ; Nhiều trường ở TP HCM dừng ăn bán trú...
- 00:12 Hà Nội giao 10.000 m2 đất gần Vinhomes Cổ Loa làm khu đô thị
- 01:04 Phát hiện dầu tại mỏ Hải Sư Vàng ngoài khơi Việt Nam
- 02:13 Chủ tịch Công ty H.B.C bị cáo buộc mua bán hơn 550 kg xyanua
- 03:21 Ca sĩ Khánh Phương bị phạt vì giao dịch chui cổ phiếu
- 04:29 TP HCM đình chỉ bữa ăn bán trú ở các trường dùng thực phẩm Sago Food
- 05:16 Hà Nội chốt Tiếng Anh là môn thứ ba thi lớp 10
- 06:15 Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện
- 07:08 Thủ tướng yêu cầu trình phương án tăng lương cơ sở trong tháng 3
- 08:11 3,5 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp gộp trước Tết Bính Ngọ
- 09:06 Giá vàng trong nước tăng hơn 7 triệu đồng
- 10:10 Giá xăng lên sát 19.000 đồng một lít
- 10:51 Buộc thôi việc giảng viên Sư phạm dùng bằng tiến sĩ giả
- 11:40 Nhiều trường ở TP HCM dừng ăn bán trú
- 12:36 Trung Quốc tử hình 11 thành viên băng đảng lừa đảo