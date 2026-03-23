Thứ hai, 23/3/2026, 17:11 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Ông Trump hủy 'tối hậu thư 48 giờ' với Iran | Ba tàu muốn đổi sang quốc tịch Việt Nam để được an toàn ở Trung Đông
Giá dầu giảm mạnh khi ông Trump hủy tối hậu thư với Iran; Tập đoàn khí đốt lớn thứ hai của Nga muốn mở rộng hợp tác tại Việt Nam;...
- 00:12 Ông Trump hủy 'tối hậu thư 48 giờ' với Iran
- 01:22 Giá dầu giảm mạnh khi ông Trump hủy tối hậu thư với Iran
- 02:33 Ba tàu muốn đổi sang quốc tịch Việt Nam để được an toàn ở Trung Đông
- 03:25 Tập đoàn khí đốt lớn thứ hai của Nga muốn mở rộng hợp tác tại Việt Nam
- 04:13 Bán tài khoản YouTube, Netflix, Spotify dùng chung có thể bị phạt 50 triệu đồng
- 05:25 Trung ương giới thiệu nhân sự lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ mới
- 06:44 IEA có thể xả thêm kho dầu dự trữ
- 07:42 Tổng thống Pezeshkian: Những lời đe dọa chỉ khiến Iran đoàn kết hơn
- 08:35 Các nhà máy lọc dầu châu Á tìm mua dầu Iran
- 09:41 Mỹ cảnh báo nguy cơ công dân bị nhắm mục tiêu khắp thế giới
- 10:31 USD mạnh lên
- 11:27 Xe điện hút khách khi giá dầu tăng vọt
- 12:33 Tổng Bí thư Tô Lâm: Hội nghị Trung ương 2 đặt nền móng cho cả nhiệm kỳ
- 13:56 Công an TP HCM tiếp nhận 34 người bị Mỹ trục xuất
- 14:37 TP HCM hạn chế xe qua nhiều đường ở Thủ Thiêm trong ba ngày
- 15:12 TP HCM kéo dài làn xe đạp ở Thủ Thiêm, kết nối metro
- 16:08 Chứng khoán bị bán tháo
- 17:05 Giá vàng biến động mạnh
- 18:15 Cựu trưởng công an phường bảo kê tội phạm ma túy bị phạt 3 năm tù
- 19:05 Hải Phòng làm đường kết nối với đô thị Hải Dương