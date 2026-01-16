Thứ sáu, 16/1/2026, 17:01 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Ông Trần Sỹ Thanh, ông Nguyễn Văn Thắng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 | Đề xuất cho bán 'nhà trên giấy' dù đang thế chấp ngân hàng
Nhà đầu tư cá nhân rót tiền kỷ lục vào bạc; Đặc phái viên Nhà Trắng: Mỹ muốn xử lý vấn đề Iran bằng ngoại giao;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Ông Trần Sỹ Thanh, ông Nguyễn Văn Thắng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16
- 01:04 Đề xuất cho bán 'nhà trên giấy' dù đang thế chấp ngân hàng
- 01:56 Nhà đầu tư cá nhân rót tiền kỷ lục vào bạc
- 02:58 Đặc phái viên Nhà Trắng: Mỹ muốn xử lý vấn đề Iran bằng ngoại giao
- 04:00 Thủ tướng: Chiến dịch Quang Trung chiến thắng giòn giã
- 05:05 Xuất hiện bão gần Biển Đông
- 06:09 Hà Nội bắt đầu xử phạt vi phạm trật tự đô thị qua camera AI
- 07:19 Hà Nội khởi công khu công viên công nghệ số gần 200 ha
- 08:15 Khởi công nhà máy chế tạo chip đầu tiên của Việt Nam
- 09:35 Việt Nam được dự đoán thắng trắng UAE ở tứ kết U23 châu Á
- 10:29 Tiền vào chứng khoán giảm sâu
- 11:16 Bà Đinh Thị Lan bị phạt 1 năm 9 tháng tù
- 12:21 Người nước ngoài lập 'đại bản doanh' lừa đảo online trong biệt thự ở Hà Nội
- 13:16 Nhà máy ở Đồng Tháp thưởng 1.000 chỉ vàng cho công nhân
- 14:02 Mỹ đạt thỏa thuận thương mại với Đài Loan
- 14:57 Cựu tổng thống Hàn lãnh án 5 năm tù trong phiên tòa đầu tiên