Điểm tin
Điểm tin 21h: Nội thành Hà Nội còn hơn 10 điểm ngập | Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba
Thứ tư, 1/10/2025, 17:34 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Nội thành Hà Nội còn hơn 10 điểm ngập | Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba

Hàng trăm người cùng chó nghiệp vụ tìm 4 nạn nhân bị vùi lấp ở Lũng Cú; Sở Giáo dục Hà Nội: Cho nghỉ học diện rộng cần cân nhắc kỹ;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Nội thành Hà Nội còn hơn 10 điểm ngập | Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba