Điểm tin 21h: Nhiều tướng lĩnh quân đội, công an ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 | Kinh tế Nhật Bản thoát suy thoái

Cấm xe hơn 20 đường trung tâm TP HCM đêm giao thừa; Mặt bằng bán lẻ trung tâm TP HCM giá cao vẫn đắt khách thuê...