Điểm tin
Điểm tin 21h: Nhiều tướng lĩnh quân đội, công an ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 | Kinh tế Nhật Bản thoát suy thoái
Thứ hai, 16/2/2026, 17:02 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Nhiều tướng lĩnh quân đội, công an ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 | Kinh tế Nhật Bản thoát suy thoái

Cấm xe hơn 20 đường trung tâm TP HCM đêm giao thừa; Mặt bằng bán lẻ trung tâm TP HCM giá cao vẫn đắt khách thuê...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Phương Nghi

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Nhiều tướng lĩnh quân đội, công an ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 | Kinh tế Nhật Bản thoát suy thoái