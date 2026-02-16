Thứ hai, 16/2/2026, 17:02 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Nhiều tướng lĩnh quân đội, công an ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 | Kinh tế Nhật Bản thoát suy thoái
Cấm xe hơn 20 đường trung tâm TP HCM đêm giao thừa; Mặt bằng bán lẻ trung tâm TP HCM giá cao vẫn đắt khách thuê...
- 00:12 Nhiều tướng lĩnh quân đội, công an ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16
- 00:55 Đại học Ngoại ngữ giảm 18 tổ hợp, bỏ xét kết hợp IELTS
- 01:51 Bộ Tài chính: Giá rau củ, thịt cá ổn định ngày 29 Tết
- 02:45 Kinh tế Nhật Bản thoát suy thoái
- 03:46 Các điểm ngắm pháo hoa đêm giao thừa tại TP HCM và Hà Nội
- 05:44 Cấm xe hơn 20 đường trung tâm TP HCM đêm giao thừa
- 06:37 Tàu điện, xe buýt miễn phí xuyên đêm giao thừa
- 07:38 Hầm chui An Phú ngập sâu sau nửa tháng thông xe
- 08:23 Mặt bằng bán lẻ trung tâm TP HCM giá cao vẫn đắt khách thuê
- 09:25 Giám đốc bị bắt vì 'lừa đào tạo, cấp chứng chỉ y khoa giả'
- 10:16 Trung Quốc - Nhật Bản đấu khẩu về cáo buộc 'chủ nghĩa quân phiệt'
- 11:08 Trung Quốc dự kiến ghi nhận kỷ lục 9,5 tỷ chuyến đi dịp Xuân vận