Điểm tin 21h: Nghiên cứu xây hai sân bay mới ở miền Trung để hỗ trợ cứu nạn | Thêm một người 'chống phá nhà nước' liên quan Lê Trung Khoa bị bắt

Giảm lãi vay cho người dân, doanh nghiệp ở 22 tỉnh chịu bão lũ; Xe bán tải bị hất qua lan can rơi xuống suối;...