Điểm tin
Điểm tin 21h: Nghiên cứu xây hai sân bay mới ở miền Trung để hỗ trợ cứu nạn | Thêm một người 'chống phá nhà nước' liên quan Lê Trung Khoa bị bắt
Thứ bảy, 6/12/2025, 16:53 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Nghiên cứu xây hai sân bay mới ở miền Trung để hỗ trợ cứu nạn | Thêm một người 'chống phá nhà nước' liên quan Lê Trung Khoa bị bắt

Giảm lãi vay cho người dân, doanh nghiệp ở 22 tỉnh chịu bão lũ; Xe bán tải bị hất qua lan can rơi xuống suối;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Phương Nghi

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Nghiên cứu xây hai sân bay mới ở miền Trung để hỗ trợ cứu nạn | Thêm một người 'chống phá nhà nước' liên quan Lê Trung Khoa bị bắt