Thứ bảy, 6/12/2025, 16:53 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Nghiên cứu xây hai sân bay mới ở miền Trung để hỗ trợ cứu nạn | Thêm một người 'chống phá nhà nước' liên quan Lê Trung Khoa bị bắt
Giảm lãi vay cho người dân, doanh nghiệp ở 22 tỉnh chịu bão lũ; Xe bán tải bị hất qua lan can rơi xuống suối;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Nghiên cứu xây hai sân bay mới ở miền Trung để hỗ trợ cứu nạn
- 01:12 Giảm lãi vay cho người dân, doanh nghiệp ở 22 tỉnh chịu bão lũ
- 02:07 Thêm một người 'chống phá nhà nước' liên quan Lê Trung Khoa bị bắt
- 02:39 Xe bán tải bị hất qua lan can rơi xuống suối
- 03:13 Hải đăng cao nhất Việt Nam được xếp hạng di tích
- 04:13 Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông
- 05:06 Tuổi nghỉ hưu tăng, điều kiện hưởng lương hưu thay đổi từ 2026
- 06:07 Hộ kinh doanh có thể tự xác định 'thuộc đối tượng chịu thuế hay không'
- 06:58 Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng cho mỗi căn nhà bị sập, trôi do lũ
- 07:50 Thiên tai gây thiệt hại 100.000 tỷ đồng
- 08:38 Cháy nhà ở TP HCM, một người chết
- 09:24 Ôtô lao vào nhóm thanh niên uống nước ven đường, hai người chết
- 09:51 Bị bắt vì chiếm đoạt tiền cứu trợ
- 10:31 Giá vàng thế giới có thể tăng 30% năm 2026
- 11:27 Nga tập kích quy mô lớn, Ukraine báo động toàn quốc