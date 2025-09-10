Thứ tư, 10/9/2025, 17:02 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng | Đề nghị các đơn vị cấp xã chậm lương chi trả trước 15/9
Bộ Tài chính muốn phân cấp, rút gọn thủ tục chấp thuận đầu tư; Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc tăng mạnh;..
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng
- 00:55 Tổng Bí thư đề nghị Việt Nam - Australia phát triển nguồn lực chuyên gia, nhà khoa học
- 02:10 Đề nghị các đơn vị cấp xã chậm lương chi trả trước 15/9
- 03:02 Bà Nguyễn Thị Hồng là một trong ba Thống đốc được Global Finance xếp hạng A+
- 03:55 Bộ Tài chính muốn phân cấp, rút gọn thủ tục chấp thuận đầu tư
- 04:47 Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc tăng mạnh
- 05:47 Học sinh lớp 9, 12 được ôn thi miễn phí
- 06:38 Dòng tiền vào chứng khoán thấp nhất 2 tháng
- 07:17 Đề xuất điều chỉnh mức thu tiền chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư
- 08:10 Ông Trump giục EU áp thuế 100% với Trung Quốc, Ấn Độ
- 09:03 Biểu tình phản đối chính phủ lan rộng ở Pháp
- 10:01 Tổng Bí thư: Huy động tư nhân tham gia dự án hạ tầng trọng yếu
- 11:11 Phó thủ tướng: Phải đảm bảo có giao dịch thực trên thị trường carbon
- 12:04 Phó tổng giám đốc EVN: Không can thiệp làm sai chỉ số tiêu thụ điện
- 12:43 Sở Giáo dục TP HCM: Không để học sinh đi học thứ bảy
- 13:35 Gần 1.800 đơn vị thuộc cấp xã chậm chi lương
- 14:37 Chứng khoán tiềm ẩn rủi ro giảm về vùng 1.400-1.500 điểm
- 15:21 Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị đề nghị 5-6 năm tù
- 16:27 Xác định 16 đội dự vòng chung kết U23 châu Á 2026
- 17:26 Ba Lan tuyên bố hạ loạt 'UAV xâm phạm' khi Nga tập kích Ukraine
- 18:15 Vợ của cựu thủ tướng Nepal chết bỏng vì nhà bị phóng hỏa
- 18:52 Tòa án Tối cao nhận vụ kiện về thuế nhập khẩu của ông Trump
Xem tiếp
×
Điểm tin 21h: Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng | Đề nghị các đơn vị cấp xã chậm lương chi trả trước 15/9