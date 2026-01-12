Thứ hai, 12/1/2026, 17:14 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Ngân hàng ngoại đầu tiên vào trung tâm tài chính Việt Nam | Quỹ từ thiện không được cho vay, góp vốn
Yêu cầu 'triệu hồi các lô hàng không đảm bảo an toàn' vụ Đồ hộp Hạ Long; Chủ lò sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hàn the ở TP HCM bị bắt...
- 00:12 Yêu cầu 'triệu hồi các lô hàng không đảm bảo an toàn' vụ Đồ hộp Hạ Long
- 00:54 Ngân hàng ngoại đầu tiên vào trung tâm tài chính Việt Nam
- 01:55 Quỹ từ thiện không được cho vay, góp vốn
- 02:45 Bị phạt vì bình luận sai sự thật trên Facebook của Lê Trung Khoa
- 03:31 Người ủng hộ ông Trump bất đồng về vụ ICE bắn chết người
- 04:19 Cấm xe tải từ 10 tấn, xe khách 45 chỗ vào trung tâm Hà Nội dịp Đại hội Đảng
- 05:08 5 dự án cao tốc Bắc Nam bắt đầu thu phí từ cuối tháng 2
- 06:10 Đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước vụ Đồ hộp Hạ Long
- 06:59 Đăng video trẻ mồ côi để kêu gọi từ thiện, chùa Cẩm La bị xử lý
- 07:43 Chủ lò sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hàn the ở TP HCM bị bắt
- 08:42 Ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn
- 09:15 Làn sóng từ bỏ giấc mơ du học Mỹ
- 09:53 Vàng miếng tăng hơn 2 triệu đồng một lượng
- 10:57 Loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tăng trần
- 12:00 Nguồn cơn khiến Chủ tịch Fed bị điều tra hình sự