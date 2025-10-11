Thứ bảy, 11/10/2025, 16:55 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Mỹ, Trung, Thái Lan phối hợp bắt lượng ma túy kỷ lục trên Biển Đông | Miền Bắc còn 12.900 nhà ngập, đê nguy cơ sạt trượt
Trần thu nhập mua nhà xã hội được nâng lên 20 triệu đồng một tháng; Gần 143 triệu đồng một lượng vàng miếng...
- 00:12 Chủ tịch Hà Nội: Xử lý tận gốc nguyên nhân gây ngập
- 01:10 Trần thu nhập mua nhà xã hội được nâng lên 20 triệu đồng một tháng
- 02:05 Mỹ, Trung, Thái Lan phối hợp bắt lượng ma túy kỷ lục trên Biển Đông
- 02:53 Mỹ bắt đầu sa thải hơn 4.000 công chức khi chính phủ đóng cửa
- 03:41 Cháy nhà ở Hà Nội, 5 người tử vong
- 04:28 Miền Bắc còn 12.900 nhà ngập, đê nguy cơ sạt trượt
- 05:20 Doanh nghiệp sẽ được cấp 'quota' xuất nhập khẩu vàng hàng năm
- 06:08 Đề xuất nâng cấp quốc lộ nối TP HCM - Đồng Nai theo hình thức BOT
- 07:02 Đề xuất thêm hồ sơ y tế và các lần phạt hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia
- 07:46 TP HCM tồn đọng gần 100 xe buýt mới khi chuyển đổi sang ôtô điện
- 08:40 Thủ tướng yêu cầu xây dựng chính sách thuế ngăn đầu cơ bất động sản
- 09:25 Gần 143 triệu đồng một lượng vàng miếng
- 10:04 Xuất khẩu thủy sản có thể đạt 11 tỷ USD năm nay
- 10:55 Việt Nam - Triều Tiên ký 5 văn kiện hợp tác
- 11:32 Ông Trump tuyên bố áp thêm thuế 100% với Trung Quốc