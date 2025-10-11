Điểm tin 21h: Mỹ, Trung, Thái Lan phối hợp bắt lượng ma túy kỷ lục trên Biển Đông | Miền Bắc còn 12.900 nhà ngập, đê nguy cơ sạt trượt

Trần thu nhập mua nhà xã hội được nâng lên 20 triệu đồng một tháng; Gần 143 triệu đồng một lượng vàng miếng...