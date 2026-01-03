Thứ bảy, 3/1/2026, 17:02 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Mỹ đột kích Venezuela, tuyên bố bắt Tổng thống Maduro | Biểu tình lan rộng ở Iran, ít nhất 10 người chết
Thu ngân sách TP HCM vượt 800.000 tỷ đồng; Hưng Yên có thêm khu đô thị hơn 15.600 tỷ đồng...
- 00:13 Mỹ đột kích Venezuela, tuyên bố bắt Tổng thống Maduro
- 01:52 Biểu tình lan rộng ở Iran, ít nhất 10 người chết
- 02:41 Thu ngân sách TP HCM vượt 800.000 tỷ đồng
- 03:43 Hưng Yên có thêm khu đô thị hơn 15.600 tỷ đồng
- 04:34 AFC kỳ vọng Việt Nam hoặc Thái Lan vô địch U23 châu Á 2026
- 05:33 Không đăng ký cư trú mới có thể bị phạt tới 4 triệu
- 06:19 Miền Bắc thấp nhất 4 độ C
- 07:04 Việt Nam ưu đãi thuế TTĐB, giá xe hybrid có thể giảm từ 2026
- 08:04 Xe giường nằm cháy trên cao tốc, nam sinh lớp 12 tử vong
- 08:53 Bà chủ tiệm vàng bị giật nhiều nữ trang
- 09:26 Tin đồn 'xóa ảnh đại diện Facebook để tránh bị hack'
- 10:04 Nghi phạm vụ bé gái tử vong dưới vuông nước là thiếu niên 16 tuổi
- 10:45 Bất động sản TP HCM bung nguồn cung dịp cận Tết
- 11:41 Tiệm vàng, cửa hàng yến sào lén chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài
- 12:29 Campuchia - Thái Lan tranh cãi về 'làng biên giới bị sáp nhập'
- 13:25 Ukraine cáo buộc Nga tập kích tên lửa đạn đạo vào trung tâm Kharkov