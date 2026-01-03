Điểm tin
Điểm tin 21h: Mỹ đột kích Venezuela, tuyên bố bắt Tổng thống Maduro | Biểu tình lan rộng ở Iran, ít nhất 10 người chết
Thứ bảy, 3/1/2026, 17:02 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Mỹ đột kích Venezuela, tuyên bố bắt Tổng thống Maduro | Biểu tình lan rộng ở Iran, ít nhất 10 người chết

Thu ngân sách TP HCM vượt 800.000 tỷ đồng; Hưng Yên có thêm khu đô thị hơn 15.600 tỷ đồng...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Phương Nghi

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Mỹ đột kích Venezuela, tuyên bố bắt Tổng thống Maduro | Biểu tình lan rộng ở Iran, ít nhất 10 người chết