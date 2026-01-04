Chủ nhật, 4/1/2026, 17:03 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Mỗi bất động sản sẽ có mã định danh điện tử riêng từ 1/3 | 2 vụ tông liên hoàn trên cao tốc
94 người chết do tai nạn giao thông dịp Tết Dương lịch; Tuần tới miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường;...
- 00:12 11 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên
- 01:07 7 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây
- 01:48 94 người chết do tai nạn giao thông dịp Tết Dương lịch
- 02:39 Mỗi bất động sản sẽ có mã định danh điện tử riêng từ 1/3
- 03:42 Bãi đỗ xe trong đô thị sẽ áp dụng thu phí tự động
- 04:41 Tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ cùng túi da đựng tài liệu
- 05:41 Ông Trump nêu kịch bản không điều quân tới Venezuela
- 06:36 40 người có thể đã thiệt mạng khi Mỹ tập kích bắt ông Maduro
- 07:23 Loạt nước lên án vụ Mỹ bắt Tổng thống Maduro
- 08:07 Tuần tới miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường
- 09:10 Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Vành đai 3 chiều 4/1
- 09:59 Chuyên gia hàng đầu trong quân đội hưởng phụ cấp 500% lương
- 11:09 Thu ngân sách TP HCM vượt 800.000 tỷ đồng
- 12:15 Hà Nội thu ngân sách hơn 700.000 tỷ đồng năm 2025