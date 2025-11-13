Điểm tin
Điểm tin 21h: Miền Trung sắp mưa lớn | Lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thay đổi từ 1/1/2026
Thứ năm, 13/11/2025, 17:19 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Miền Trung sắp mưa lớn | Lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thay đổi từ 1/1/2026

Sớm có chính sách thu hút hãng hàng không quốc tế tới Long Thành; Công an đồng loạt làm việc tại nhiều Thẩm mỹ viện Mailisa...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Miền Trung sắp mưa lớn | Lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thay đổi từ 1/1/2026