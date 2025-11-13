Thứ năm, 13/11/2025, 17:19 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Miền Trung sắp mưa lớn | Lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thay đổi từ 1/1/2026
Sớm có chính sách thu hút hãng hàng không quốc tế tới Long Thành; Công an đồng loạt làm việc tại nhiều Thẩm mỹ viện Mailisa...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Miền Trung sắp mưa lớn
- 01:09 Thủ tướng kêu gọi 'ai có gì giúp nấy' vì miền Trung
- 02:02 Tổng Bí thư: Sớm có chính sách thu hút hãng hàng không quốc tế tới Long Thành
- 03:02 Giám đốc ở Cần Thơ bị bắt vì bán nhiều nền đất của người khác
- 03:46 5 ưu tiên của tân Chủ tịch Hà Nội
- 04:54 'Ca sĩ lệch chuẩn văn hóa vì thiếu nền tảng mỹ học'
- 05:47 'Người mua hàng tin vào người nổi tiếng hơn tem kiểm định'
- 06:47 Bốn dự án giao thông được khởi công dịp 19/12
- 08:05 Lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thay đổi từ 1/1/2026
- 08:51 Quốc hội cho phép dùng hơn 23.800 tỷ đồng để trả lương cơ sở năm 2026
- 09:57 Nhiều bài thi IELTS bị chấm lại, sửa điểm
- 10:38 Nhiều đại học rà soát thí sinh trúng tuyển bằng IELTS
- 11:38 Quốc hội giao mục tiêu GDP 2026 tăng từ 10%
- 12:51 Ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch thành phố Hà Nội
- 13:38 Bà Phùng Thị Hồng Hà làm Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội
- 14:32 Thủ tướng: Xây nhà mới cho người dân ảnh hưởng bão Kalmaegi
- 15:53 Giá xăng, dầu cùng tăng
- 16:53 Giá vàng miếng lên 154 triệu đồng
- 17:57 Cổ phiếu trụ chặn mạch tăng của chứng khoán
- 18:34 Công an đồng loạt làm việc tại nhiều Thẩm mỹ viện Mailisa
- 19:35 Khởi tố vụ án vỡ hồ trên núi ở Lâm Đồng
- 20:43 Tài xế che biển số tránh phạt nguội
- 21:35 Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM bị cáo buộc gây thất thoát 142 tỷ đồng
- 22:30 Campuchia, Thái Lan tranh cãi về nguyên nhân vụ đấu súng ở biên giới