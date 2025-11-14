Thứ sáu, 14/11/2025, 17:03 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Miền Trung mưa lớn, lũ có thể lên báo động ba | 'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ bị bắt ở Philippines
Trung ương yêu cầu thay ngay cán bộ yếu kém mà không chờ hết nhiệm kỳ; Chủ tịch Thái Nguyên được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Bắc Ninh;...
- 00:13 Miền Trung mưa lớn, lũ có thể lên báo động ba
- 00:52 'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ bị bắt ở Philippines
- 01:39 Trung ương yêu cầu thay ngay cán bộ yếu kém mà không chờ hết nhiệm kỳ
- 02:36 Chủ tịch Thái Nguyên được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Bắc Ninh
- 03:18 Hơn 21.800 tỷ đồng đầu tư trung tâm hội nghị APEC ở Phú Quốc
- 04:07 Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh, thành
- 04:42 Bắt giữ đường dây tự đục vỡ xương khớp để chiếm tiền bảo hiểm
- 05:23 Ôtô tông loạt xe và người nước ngoài ở Vũng Tàu
- 05:58 Bộ Giáo dục: Hệ số lương đặc thù là đãi ngộ xứng đáng, không phải ân huệ
- 06:54 TP HCM có 3 tân Phó chủ tịch UBND
- 07:40 Lào Cai có tân chủ tịch tỉnh
- 08:30 TP HCM chi hơn 17.000 tỷ đồng nạo vét hai rạch lớn phía Nam
- 09:34 TP HCM hỗ trợ Tây Ninh 1.800 tỷ đồng làm cao tốc đi Mộc Bài
- 10:35 Đề xuất miễn giấy phép xây dựng nhà ở dưới 7 tầng ở đô thị
- 11:33 Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa sẽ được đấu thầu chọn nhà đầu tư
- 12:35 Đất lở như thác nước, nghi vùi lấp ba người
- 13:14 Hoàn thành nhà mới cho người dân vùng bão lũ trong tháng 1/2026
- 14:06 Cựu giám đốc ngân hàng ở Cần Thơ bị bắt
- 14:57 Giá vàng miếng giảm gần 1 triệu đồng
- 15:59 'Thầy bói' gốc Việt ở Australia bị cáo buộc lừa đảo 70 triệu USD
- 16:50 Người Việt bị cáo buộc phóng hỏa gây cháy 10 căn nhà ở Nhật