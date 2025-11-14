Điểm tin
Điểm tin 21h: Miền Trung mưa lớn, lũ có thể lên báo động ba | 'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ bị bắt ở Philippines
Thứ sáu, 14/11/2025, 17:03 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Miền Trung mưa lớn, lũ có thể lên báo động ba | 'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ bị bắt ở Philippines

Trung ương yêu cầu thay ngay cán bộ yếu kém mà không chờ hết nhiệm kỳ; Chủ tịch Thái Nguyên được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Bắc Ninh;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Phương Nghi

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Miền Trung mưa lớn, lũ có thể lên báo động ba | 'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ bị bắt ở Philippines