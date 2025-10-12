Điểm tin
Điểm tin 21h: Miền Bắc ngày mai có mưa | Hỗ trợ 400 tỷ đồng cho bốn tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ
Chủ nhật, 12/10/2025, 16:58 (GMT+7)

Ban tổ chức 'Em xinh say hi' xin lỗi vì pháo hoa bắn vào khán giả; Không có người sống sót trong vụ nổ nhà máy thuốc nổ quân sự Mỹ...

Quảng Hường

