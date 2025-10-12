Chủ nhật, 12/10/2025, 16:58 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Miền Bắc ngày mai có mưa | Hỗ trợ 400 tỷ đồng cho bốn tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ
Ban tổ chức 'Em xinh say hi' xin lỗi vì pháo hoa bắn vào khán giả; Không có người sống sót trong vụ nổ nhà máy thuốc nổ quân sự Mỹ...
- 00:13 Miền Bắc ngày mai có mưa
- 00:43 Hỗ trợ 400 tỷ đồng cho bốn tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ
- 01:15 Bí thư Lạng Sơn được điều động làm Bí thư Sơn La
- 02:16 Tiết kiệm 39.000 tỷ đồng mỗi năm sau sắp xếp bộ máy
- 03:55 Cháy căn hộ tầng 15 chung cư ở TP HCM
- 04:28 Truyền thông Indonesia kêu gọi sa thải HLV Kluivert
- 05:29 Afghanistan - Pakistan giao tranh ở biên giới, hàng chục binh sĩ thiệt mạng
- 06:40 Giảm thuế 30%, gia hạn nộp 2 năm cho doanh nghiệp bị thiệt hại ngập lụt
- 08:00 Lũ sông Cầu xuống dưới báo động ba, còn 7.600 nhà ngập
- 09:06 Ban tổ chức 'Em xinh say hi' xin lỗi vì pháo hoa bắn vào khán giả
- 09:52 Người 2 lần đốt rác trên sân thượng gây cháy lan ở Hà Nội bị bắt
- 10:45 Không có người sống sót trong vụ nổ nhà máy thuốc nổ quân sự Mỹ
- 11:39 Trực thăng mất lái, lao xuống đường ở Mỹ
- 12:17 Trung Quốc cáo buộc Mỹ 'tiêu chuẩn kép' khi nâng thuế
- 13:05 Mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở Mexico, ít nhất 41 người chết