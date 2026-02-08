Chủ nhật, 8/2/2026, 17:04 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Metro Hà Nội tăng số chuyến trong giờ cao điểm | Các chuyên gia lạc quan với giá vàng tuần tới
TP HCM siết quản lý kinh doanh mỹ phẩm online; Gửi 15 triệu tin nhắn chứa mã độc lừa người dùng Facebook, Instagram...
- 00:12 Cử tri tín nhiệm đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16
- 00:52 Metro Hà Nội tăng số chuyến trong giờ cao điểm
- 01:43 Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ùn tắc 5 km sau hai tai nạn liên hoàn
- 02:30 Thực phẩm chức năng giả tràn sàn online, công an khám xét hàng loạt địa điểm
- 03:26 Các chuyên gia lạc quan với giá vàng tuần tới
- 04:19 Thái Lan tổ chức tổng tuyển cử
- 05:08 Nga tuyên bố đã bắt được nghi phạm ám sát hụt tướng tình báo
- 06:08 Miền Bắc liên tiếp đón không khí lạnh, miền Nam tạnh ráo dịp Tết
- 07:12 Cao tốc Bắc Nam hỏng mặt đường một số đoạn
- 08:02 TP HCM siết quản lý kinh doanh mỹ phẩm online
- 08:51 Gửi 15 triệu tin nhắn chứa mã độc lừa người dùng Facebook, Instagram
- 09:34 Đường dây buôn lậu gần một tấn bạc thỏi bị phát hiện
- 10:23 Đà Nẵng sắp có thêm khu đô thị gần 18.000 tỷ đồng
- 11:14 WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah
- 12:03 Ngành bán dẫn có thể đạt 1.000 tỷ USD năm nay