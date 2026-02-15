Điểm tin 21h: Luân chuyển toàn bộ công chức thuế nhà đất, vàng bạc | Khởi tố vụ án đập gương, cào xước xe Mercedes đỗ trước nhà dân ở Hà Nội

Chính phủ: Dữ liệu quốc gia về đất đai phải xong trong năm nay; Bộ Giáo dục chốt bỏ xét riêng học bạ, siết điểm cộng IELTS...