Điểm tin 21h: Lũ Nam Trung Bộ lớn nhất trong hơn 50 năm qua | Thí điểm dạy AI ở phổ thông từ tháng 12

Bộ Công an cảnh báo tin giả AI xuyên tạc về mưa lũ miền Trung; TP HCM rà soát người trên 65 tuổi để cấp thẻ BHYT miễn phí...