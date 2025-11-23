Chủ nhật, 23/11/2025, 17:02 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Lũ Nam Trung Bộ lớn nhất trong hơn 50 năm qua | Thí điểm dạy AI ở phổ thông từ tháng 12
Bộ Công an cảnh báo tin giả AI xuyên tạc về mưa lũ miền Trung; TP HCM rà soát người trên 65 tuổi để cấp thẻ BHYT miễn phí...
- 00:12 Lũ Nam Trung Bộ lớn nhất trong hơn 50 năm qua
- 01:43 91 người chết, thiệt hại hơn 13.000 tỷ đồng do mưa lũ
- 03:00 Quả đồi sạt lở đe dọa khu dân cư ở Lâm Đồng
- 03:45 Hỗ trợ 30-60 triệu đồng cho trường hợp nhà sập, hư hỏng do mưa lũ
- 04:20 Thí điểm dạy AI ở phổ thông từ tháng 12
- 05:31 Thi thể trong túi xách ở cao ốc TP HCM
- 06:10 Thủ tướng: Xây nhà mới cho người dân vùng lũ trước Tết
- 07:09 Hỗ trợ 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ
- 07:50 Lâm Đồng yêu cầu loạt thủy điện xả nước phòng lũ
- 08:32 Bộ Công an cảnh báo tin giả AI xuyên tạc về mưa lũ miền Trung
- 09:42 Đại học giảm 10% học phí cho hơn 11.200 sinh viên vùng lũ
- 10:55 Miền Bắc hanh khô, miền Trung giảm mưa
- 11:53 Cầu Bình Triệu cho ôtô chạy sau nâng cao hơn một mét
- 12:53 TP HCM rà soát người trên 65 tuổi để cấp thẻ BHYT miễn phí
- 14:00 Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo, bắt gần 1.600 người nước ngoài