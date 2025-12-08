Thứ hai, 8/12/2025, 17:22 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Lê Trung Khoa bị truy tố | Thái Lan tuyên bố sẽ dùng vũ lực 'mọi lúc cần thiết' với Campuchia
TP HCM bắn pháo hoa 4 điểm mừng năm mới 2026; Trưng bày hai Thánh giá 400 kg mạ vàng ở Nhà thờ Đức Bàa...
- 00:12 TP HCM bắn pháo hoa 4 điểm mừng năm mới 2026
- 01:08 Trưng bày hai Thánh giá 400 kg mạ vàng ở Nhà thờ Đức Bà
- 02:07 Lê Trung Khoa bị truy tố
- 02:50 Truyền hình K+ dừng phát sóng sau 16 năm
- 03:50 Trung Quốc yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường cho nạn nhân MH370
- 04:59 Hơn 36.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận
- 06:04 TP HCM giao Vingroup đầu tư metro Bến Thành - Cần Giờ
- 06:59 Hà Nội có thể phá dỡ, cải tạo chung cư cũ nếu 75% chủ nhà đồng ý
- 08:08 Khánh Hòa điều tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa
- 08:54 Chứng khoán lên sát đỉnh lịch sử
- 09:59 Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs chấp nhận bản án 2 năm tù
- 11:23 Giám định ADN: Thi thể trong túi nylon trôi trên sông là thiếu nữ Nghệ An
- 12:11 Thái Lan tuyên bố sẽ dùng vũ lực 'mọi lúc cần thiết' với Campuchia
- 14:26 Malaysia chính thức kiện FIFA lên Tòa Trọng tài Thể thao