Điểm tin
Điểm tin 21h: Lê Trung Khoa bị truy tố | Thái Lan tuyên bố sẽ dùng vũ lực 'mọi lúc cần thiết' với Campuchia
Thứ hai, 8/12/2025, 17:22 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Lê Trung Khoa bị truy tố | Thái Lan tuyên bố sẽ dùng vũ lực 'mọi lúc cần thiết' với Campuchia

TP HCM bắn pháo hoa 4 điểm mừng năm mới 2026; Trưng bày hai Thánh giá 400 kg mạ vàng ở Nhà thờ Đức Bàa...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Lê Trung Khoa bị truy tố | Thái Lan tuyên bố sẽ dùng vũ lực 'mọi lúc cần thiết' với Campuchia