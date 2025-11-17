Thứ hai, 17/11/2025, 17:05 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Lê Trung Khoa bị khởi tố | Chính phủ đề xuất chương trình đầu tư cho giáo dục trị giá hơn 580.000 tỷ đồng
'Shark' Thủy bị cáo buộc lừa hơn 10.100 người mua cổ phần khống; 'Không nên bắt buộc taxi lắp ghế an toàn trẻ em':...
- 00:13 Phương án nhân sự lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước là tuyệt mật
- 01:31 Lê Trung Khoa bị khởi tố
- 02:30 Chính phủ đề xuất chương trình đầu tư cho giáo dục trị giá hơn 580.000 tỷ đồng
- 03:48 'Không nên bắt buộc taxi lắp ghế an toàn trẻ em'
- 05:16 'Shark' Thủy bị cáo buộc lừa hơn 10.100 người mua cổ phần khống
- 06:24 Cựu thủ tướng Bangladesh bị tuyên án tử hình vắng mặt
- 07:56 Bộ Nội vụ: Không có chủ trương sáp nhập còn 16 tỉnh thành
- 09:01 TP HCM tháo dỡ 3 biệt thự trong 'Dinh chú Hỏa'
- 10:01 Lũ tràn về đô thị Huế
- 10:40 Chủ tịch Nghệ An được giới thiệu bầu làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị
- 11:30 Chủ tịch Đồng Tháp được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Vĩnh Long
- 12:28 TP HCM có tân Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy
- 13:40 Đề xuất Bộ Công an nắm quyền quản lý địa chỉ IP, chứng chỉ mạng
- 15:01 Đề xuất lao động tự nộp bảo hiểm thất nghiệp khi doanh nghiệp không đóng đủ
- 16:22 Xăng sinh học E10 được bán trên cả nước từ tháng 6/2026
- 17:44 Thái Lan bác thông tin 'sắp tấn công Campuchia'