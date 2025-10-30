Thứ năm, 30/10/2025, 17:02 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Lao động làm việc ngoài nước mỗi năm gửi về gần 7 tỷ USD | Chuyển dấu hiệu vi phạm tại dự án trụ sở Bộ Ngoại giao đến Bộ Công an
Đề xuất đưa 'lương tối thiểu đủ sống' vào văn kiện Đại hội 14; Cổ phiếu Gelex, VIX nằm sàn;...
- 00:11 Thủ tướng: Sẽ đề xuất tăng lương sớm
- 01:29 Đề xuất đưa 'lương tối thiểu đủ sống' vào văn kiện Đại hội 14
- 02:32 Thủ tướng: Xử lý xong nhiều dự án thua lỗ hàng chục năm
- 03:20 Lao động làm việc ngoài nước mỗi năm gửi về gần 7 tỷ USD
- 04:22 Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi
- 05:14 Cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình khai nhiều lần 'vay nóng' đánh bạc
- 06:25 Chuyển dấu hiệu vi phạm tại dự án trụ sở Bộ Ngoại giao đến Bộ Công an
- 07:26 Nga cảnh báo 'hành động tương tự' nếu Mỹ thử vũ khí hạt nhân
- 08:30 Miền Trung dự báo mưa đến 4/11, có nơi trên 600 mm
- 09:35 Đèo Lò Xo thông xe
- 10:27 Giá xăng lên sát 20.500 đồng một lít
- 11:22 Cổ phiếu Gelex, VIX nằm sàn
- 12:20 Mỗi lượng vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng
- 13:16 'TP HCM không xin thêm tiền, chỉ xin thể chế'
- 14:52 Đề xuất tăng tuổi hưu để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số
- 16:16 Đại gia đánh bạc 16 triệu USD 'không biết' sát phạt trong casino là phạm pháp
- 17:13 3 người bán súng cho Lê Sỹ Tùng sát hại gia đình ở Đồng Nai bị bắt
- 18:08 Ông Trump: Mỹ - Trung sẽ hợp tác về vấn đề Ukraine