Thứ tư, 29/10/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc | VFF ghi nhận lời xin lỗi của Thái Lan
Chủ tịch nước gặp ông Trump, đề nghị sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng; Gần nửa triệu hộ dân tại miền Trung bị mất điện vì ngập lụt;...
- 00:12 Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc
- 01:11 Chủ tịch nước gặp ông Trump, đề nghị sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng
- 02:04 Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để người dân bị đói, rét sau mưa lũ
- 02:52 VFF ghi nhận lời xin lỗi của Thái Lan
- 03:48 Gần nửa triệu hộ dân tại miền Trung bị mất điện vì ngập lụt
- 04:47 Tiếng Anh sẽ thành môn bắt buộc từ lớp 1
- 05:50 Ông Nguyễn Công Khế bị tuyên 8 năm tù
- 07:04 Chủ cơ sở thực phẩm chức năng tự ý kê đơn thuốc gây chết người
- 07:50 Việt Nam muốn Hàn Quốc cùng thúc đẩy phát triển sản phẩm AI
- 08:50 Bão mạnh nhất thế giới Melissa tàn phá Jamaica
- 09:50 Mỹ - Hàn Quốc đạt thỏa thuận thương mại
- 10:59 Lũ ở Huế - Đà Nẵng lên trở lại
- 12:20 Lượng mưa một ngày ở Huế đứng thứ hai thế giới
- 13:31 Đèo Lò Xo tiếp tục sạt lở, 50 người mắc kẹt suốt bốn ngày
- 14:23 Công an Việt Nam đột kích 'ổ' lừa đảo ở Campuchia, bắt 59 người
- 15:11 Đại biểu Quốc hội: 'Đừng để bác sĩ vừa cứu người vừa sợ bị tấn công'
- 16:21 Kiến nghị tăng lương cơ sở từ ngày 1/1/2026
- 17:30 Phó thủ tướng: Cải cách tiền lương phải kỹ lưỡng, thận trọng
- 18:23 'Cần tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm được nhập khẩu vàng'
- 19:50 Giá vàng miếng trong nước tăng gần 2 triệu đồng
- 21:01 TP HCM sắp mở bán 273 căn nhà xã hội giá gần 16 triệu đồng mỗi m2
- 22:00 Chủ tịch nước lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC
- 22:57 Nộp chậm bảo hiểm xã hội quá 60 ngày bị coi là trốn đóng
- 23:54 VN-Index tăng hai phiên liên tiếp
- 24:52 Thái Lan cử đại diện sang Việt Nam xin lỗi vụ nhầm cờ
- 25:57 Thái Lan thu hồi 200.000 lọ dầu hít thảo dược nhiễm khuẩn