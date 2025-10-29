Điểm tin
Điểm tin 21h: Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc | VFF ghi nhận lời xin lỗi của Thái Lan
Thứ tư, 29/10/2025, 17:00 (GMT+7)

Chủ tịch nước gặp ông Trump, đề nghị sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng; Gần nửa triệu hộ dân tại miền Trung bị mất điện vì ngập lụt;...

Diễm Hạnh

