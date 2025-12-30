Điểm tin
Điểm tin 21h: Không khí lạnh đang xuống miền Bắc | Hơn 2.700 công nhân mất việc được nhận lương tháng 13
Thứ ba, 30/12/2025, 16:58 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Không khí lạnh đang xuống miền Bắc | Hơn 2.700 công nhân mất việc được nhận lương tháng 13

Cựu Thứ trưởng Nông nghiệp 'nhận 200.000 USD' để tiếp tay doanh nghiệp trúng thầu; Hơn 500 trường ở TP HCM siết điện thoại vào giờ ra chơi từ tháng 1...

