Thứ ba, 30/12/2025, 16:58 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Không khí lạnh đang xuống miền Bắc | Hơn 2.700 công nhân mất việc được nhận lương tháng 13
Cựu Thứ trưởng Nông nghiệp 'nhận 200.000 USD' để tiếp tay doanh nghiệp trúng thầu; Hơn 500 trường ở TP HCM siết điện thoại vào giờ ra chơi từ tháng 1...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Cựu Thứ trưởng Nông nghiệp 'nhận 200.000 USD' để tiếp tay doanh nghiệp trúng thầu
- 01:58 Không khí lạnh đang xuống miền Bắc
- 03:14 Bệnh viện Sài Gòn sáp nhập thành Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2
- 04:25 Doanh nghiệp trả phí giao thông không dừng qua Vietcombank, BIDV từ 2026
- 05:58 Hàng nghìn khách mắc kẹt tại sân bay châu Âu
- 07:18 Arab Saudi không kích cảng ở Yemen, cảnh báo UAE
- 08:43 Hơn 2.700 công nhân mất việc được nhận lương tháng 13
- 09:34 Hơn 500 trường ở TP HCM siết điện thoại vào giờ ra chơi từ tháng 1
- 10:29 Những điều luật giao thông mới áp dụng từ 2026
- 11:42 Để xe phải chờ quá 15 phút, trạm thu phí sẽ bị phạt 70 triệu đồng
- 13:01 Siết xử lý hình sự hành vi gian lận, trốn đóng bảo hiểm
- 14:29 Chiêu chuyển trái phép gần 12.800 tỷ đồng sang Campuchia
- 15:49 Băng giang hồ Phong 'Lê' đòi nợ thuê ở TP HCM bị bắt
- 17:10 Mỗi lượng vàng giảm tiếp gần 4 triệu đồng
- 18:04 Những tranh chấp khiến concert 'Về đây bốn cánh chim trời' hủy phút chót