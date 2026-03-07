Thứ bảy, 7/3/2026, 17:08 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc | Miền Bắc trải qua mùa đông ấm
CSGT sẽ chạy thử nghiệm xe giường nằm để kiểm tra độ an toàn; Thu hồi gần 17.000 tấn thực phẩm đông lạnh nghi nhiễm mảnh thủy tinh...
- 00:13 CSGT sẽ chạy thử nghiệm xe giường nằm để kiểm tra độ an toàn
- 01:23 Không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc
- 02:23 Miền Bắc trải qua mùa đông ấm
- 03:38 Vinaconex thông báo 'cựu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Tới bị bắt'
- 05:02 Iran quyết không đầu hàng Mỹ - Israel, xin lỗi các nước láng giềng
- 06:27 Giá xăng tăng 4.700 đồng một lít
- 08:14 FLC thông báo cổ phiếu giao dịch trở lại
- 09:46 Hãng hàng không lớn nhất UAE khôi phục mạng lưới bay ở Trung Đông
- 11:09 Thu hồi gần 17.000 tấn thực phẩm đông lạnh nghi nhiễm mảnh thủy tinh
- 12:19 Giá vàng thế giới tăng mạnh, dầu thô vượt 90 USD
- 13:38 Cách các nước đối phó cú sốc năng lượng từ Trung Đông