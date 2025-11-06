Thứ năm, 6/11/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Khởi tố vụ án cầu sông Lô 'trơ lõi thép' | Chính phủ đề xuất đầu tư sân bay Gia Bình hơn 196.000 tỷ đồng
Đặc khu Trường Sa thiệt hại nhẹ sau bão Kalmaegi; 6 sân bay tạm dừng tiếp nhận tàu bay;...
- 00:12 Bão Kalmaegi trên vùng biển Đăk Lăk - Gia Lai, mạnh cấp 14
- 01:26 Nhiều trường ở TP HCM cho học sinh về sớm tránh triều cường
- 02:16 Nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 phải có tầm nhìn, năng lực, sức bền
- 03:01 'Nhà nước kiến tạo để doanh nghiệp công nghệ chiến lược phát triển'
- 03:51 Chính phủ đề xuất đầu tư sân bay Gia Bình hơn 196.000 tỷ đồng
- 04:50 Khởi tố vụ án cầu sông Lô 'trơ lõi thép'
- 05:41 58% giáo viên THCS hài lòng về lương
- 06:44 TP HCM nguy cơ ngập nặng do hoàn lưu bão Kalmaegi kết hợp triều cường
- 07:42 Người dân miền Trung khẩn cấp di tản tránh bão Kalmaegi
- 08:32 Đặc khu Trường Sa thiệt hại nhẹ sau bão Kalmaegi
- 09:30 Trung ương bế mạc Hội nghị 14, thống nhất một số nội dung về nhân sự cấp cao
- 10:42 6 sân bay tạm dừng tiếp nhận tàu bay
- 11:43 70 người Việt chạy từ ổ lừa đảo Myanmar sang Thái Lan
- 12:26 Giá xăng giảm, dầu tăng
- 13:31 Thanh khoản xuống thấp nhất gần 5 tháng
- 14:38 HoREA đề xuất giảm 80% tiền sử dụng đất cho hộ tái định cư
- 15:38 Đề xuất thi ý tưởng thiết kế đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19
- 16:32 Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty hàng không vũ trụ
- 17:25 Ông Hun Sen: Campuchia không xin Thái Lan mở lại biên giới dù có đóng trăm năm