Thứ sáu, 29/8/2025, 17:14 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Kho bạc làm xuyên lễ để kịp phát tiền cho người dân | TP HCM và Nam Bộ sẽ mưa lớn dịp lễ 2/9
TP HCM và Nam Bộ sẽ mưa lớn dịp lễ 2/9; Gần 14.000 phạm nhân được đặc xá dịp 2/9...
Nội dung chính
- 00:13 Hậu 'Pháo' bị cáo buộc lừa 7.000 tỷ đồng khi bán dự án trên đất quốc phòng
- 00:58 Chủ tịch nước sẽ tới Trung Quốc dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít
- 01:36 Kho bạc làm xuyên lễ để kịp phát tiền cho người dân
- 02:28 Ông Phạm Gia Túc làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
- 03:06 Nhạc sĩ Phạm Tuyên trao tặng bài 'Như có Bác trong ngày đại thắng'
- 03:56 Israel tuyên bố khởi động chiến dịch tiến công Gaza City
- 04:48 TP HCM và Nam Bộ sẽ mưa lớn dịp lễ 2/9
- 05:22 Công an TP Hà Nội thay đổi thời gian cấm đường ngày 29-30/8
- 06:19 Hà Nội dự kiến mở rộng diện cấm phương tiện gây ô nhiễm
- 07:20 Gần 14.000 phạm nhân được đặc xá dịp 2/9
- 08:05 Công an TP HCM cảnh báo chiêu lừa liên quan nhận 100.000 đồng dịp 2/9
- 08:51 Giá vàng miếng vượt 129 triệu đồng
- 09:48 Thủ tướng Thái Lan bị phế truất
- 10:15 Mourinho bị sa thải
- 11:09 Tỷ lệ ủng hộ ông Trump xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hai
