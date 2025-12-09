Thứ ba, 9/12/2025, 16:56 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Khánh Hòa cảnh báo lũ lụt ba ngày mưa lớn | Anh của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cam kết khắc phục hậu quả cho em
Nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc: 'Sau tiếng rầm, nhiều người nằm bất động'; Học sinh TP HCM có thể nghỉ Tết dương lịch 4 ngày;...
- 00:12 Nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc: 'Sau tiếng rầm, nhiều người nằm bất động'
- 00:53 Khánh Hòa cảnh báo lũ lụt ba ngày mưa lớn
- 01:41 Anh của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cam kết khắc phục hậu quả cho em
- 02:42 Học sinh TP HCM có thể nghỉ Tết dương lịch 4 ngày
- 03:18 Nghiên cứu xây sân bay lưỡng dụng trên đảo Thổ Chu
- 04:08 Cháy tòa nhà văn phòng ở Jakarta, 20 người chết
- 04:51 Ông Trump dọa tăng thuế với Mexico
- 05:52 Chất lượng không khí ở Hà Nội, Hưng Yên ở mức rất xấu
- 06:56 Đề xuất giao chỉ tiêu hòa giải cho tòa án để kéo giảm ly hôn
- 07:58 Dự án 'Nuôi Em' bị nghi vấn thiếu minh bạch
- 09:01 VKSND Tối cao truy tố Nguyễn Văn Đài
- 09:47 'Tổng tài' giơ tay ra lệnh đánh người ở quán cà phê bị bắt
- 10:51 Giá vàng miếng giảm gần 1 triệu đồng
- 11:56 Vùng áp thấp xuất hiện ở Nam Biển Đông
- 12:55 Ông Hun Sen: Campuchia phải đánh trả ở biên giới với Thái Lan
- 14:49 Nga tiến quân nhanh chưa từng thấy trong gần 4 năm chiến sự