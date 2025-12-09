Điểm tin 21h: Khánh Hòa cảnh báo lũ lụt ba ngày mưa lớn | Anh của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cam kết khắc phục hậu quả cho em

Nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc: 'Sau tiếng rầm, nhiều người nằm bất động'; Học sinh TP HCM có thể nghỉ Tết dương lịch 4 ngày;...