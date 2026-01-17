Thứ bảy, 17/1/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Khách Việt có thể bay thẳng Trung Quốc không cần visa | Đầu tư, lướt sóng bất động sản tăng trở lại
Những người tháo chạy giữa đợt trấn áp lừa đảo của Campuchia; Nhóm đàm phán Ukraine đến Mỹ bàn về thỏa thuận hòa bình;...
- 00:11 'Hiệp ước Biển cả sẽ mở ra những cơ hội chưa từng có cho Việt Nam'
- 01:05 Khách Việt có thể bay thẳng Trung Quốc không cần visa
- 02:03 Đầu tư, lướt sóng bất động sản tăng trở lại
- 03:12 Những người tháo chạy giữa đợt trấn áp lừa đảo của Campuchia
- 04:18 Nhóm đàm phán Ukraine đến Mỹ bàn về thỏa thuận hòa bình
- 05:15 Việt Nam hạ UAE, vào bán kết U23 châu Á
- 06:29 Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập 3 năm
- 07:25 Đề xuất luật hóa Ngày Văn hóa Việt Nam thành ngày nghỉ lễ
- 08:00 Metro Nhổn - ga Hà Nội áp dụng vé định danh, xác thực điện tử
- 09:00 Hà Nội khởi công khu phức hợp y tế hơn 16.000 tỷ đồng ở Hoàng Mai
- 09:46 Tóc Tiên ly hôn
- 10:33 Ủy ban Nobel lên tiếng sau khi ông Trump được tặng huy chương