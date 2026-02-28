Điểm tin
Điểm tin 21h: Ít nhất 51 học sinh thiệt mạng ở miền nam Iran | Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn
Thứ bảy, 28/2/2026, 17:00 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Ít nhất 51 học sinh thiệt mạng ở miền nam Iran | Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn

Xuất khẩu dầu của Iran tăng vọt trước khi bị tấn công; Tăng gấp 4 lần tiền thưởng với người có công phá án, chống tội phạm

Diễm Hạnh

Điểm tin 21h: Ít nhất 51 học sinh thiệt mạng ở miền nam Iran | Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn