Thứ bảy, 28/2/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Ít nhất 51 học sinh thiệt mạng ở miền nam Iran | Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn
Xuất khẩu dầu của Iran tăng vọt trước khi bị tấn công; Tăng gấp 4 lần tiền thưởng với người có công phá án, chống tội phạm
- 00:11 Ít nhất 51 học sinh thiệt mạng ở miền nam Iran
- 01:00 Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn
- 01:45 Xuất khẩu dầu của Iran tăng vọt trước khi bị tấn công
- 02:42 Tăng gấp 4 lần tiền thưởng với người có công phá án, chống tội phạm
- 03:53 Đường dây mua bán một lá gan giá 1,5 tỷ đồng
- 04:56 Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được gửi gắm nhà thầu tại hai dự án bệnh viện
- 06:19 Nghệ sĩ Trịnh Thúy Mùi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
- 07:08 Việt Nam phát khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt tại Israel
- 08:01 Những lưu ý khi kiểm định khí thải ôtô từ 1/3
- 09:35 Những chính sách về ôtô có hiệu lực trong 2026
- 11:00 Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ xe taxi chạy xăng, dầu sang xe điện
- 12:03 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được giao quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo
- 12:53 Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường
- 13:44 Hai phó ban Tổ chức Trung ương nghỉ công tác
- 14:26 Mỗi lượng vàng tăng 3 triệu lên 187 triệu đồng
- 15:27 Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khai 'nhận từ cấp dưới 7,5 tỷ đồng'
- 16:31 TP HCM khởi công trung tâm hành chính mới vào quý 2
- 17:26 Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh ứng cử đại biểu HĐND TP HCM