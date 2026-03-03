Thứ ba, 3/3/2026, 17:17 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Israel tuyên bố tập kích văn phòng Tổng thống Iran | Công bố đường dây nóng hỗ trợ 160 thuyền viên Việt Nam ở Trung Đông
Việt Nam phản đối hành vi tấn công các quốc gia có chủ quyền; Cục Du lịch yêu cầu dừng tour đến vùng chiến sự Trung Đông;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Việt Nam phản đối hành vi tấn công các quốc gia có chủ quyền
- 01:06 Công bố đường dây nóng hỗ trợ 160 thuyền viên Việt Nam ở Trung Đông
- 02:04 Israel tuyên bố tập kích văn phòng Tổng thống Iran
- 02:57 Cục Du lịch yêu cầu dừng tour đến vùng chiến sự Trung Đông
- 03:56 TP HCM miễn vé đi metro, xe buýt ngày bầu cử 15/3
- 04:59 Viettel sẽ thử nghiệm 6G vào năm 2028
- 06:00 Xem xét phạt trường để phụ huynh xếp hàng thâu đêm mua hồ sơ
- 07:15 Vận tải toàn cầu gián đoạn vì hàng trăm tàu kẹt ở eo biển Hormuz
- 08:31 Giá vàng miếng giảm gần 3 triệu đồng
- 09:41 VN-Index mất thêm 33 điểm
- 10:43 Laptop giá rẻ sẽ biến mất vì giá DRAM tăng đột biến
- 11:42 Chủ tịch Quốc hội cam kết ưu tiên xử lý ngập nước, kẹt xe ở TP HCM
- 13:28 Xây đường sắt TP HCM - Long Thành theo lệnh khẩn cấp
- 15:15 Đồng Khởi tiếp tục lọt nhóm tuyến đường đắt đỏ nhất thế giới
- 16:23 Ông Nguyễn Thanh Bình được giới thiệu bầu làm Chủ tịch tỉnh Ninh Bình
- 17:17 Ông Đặng Xuân Phong giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ
- 18:11 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ
- 19:06 Phụ huynh đội mưa, xếp hàng từ 1h đặt chỗ lớp 10 cho con
- 20:04 Ông Clinton nói 'không quan hệ' với những cô gái được Epstein giới thiệu
- 21:04 World Cup 2026 đối mặt khủng hoảng chưa từng có
- 22:07 Làn sóng tẩy chay ChatGPT
- 23:05 Pháp sẽ lần đầu tăng đầu đạn hạt nhân sau hơn ba thập kỷ