Thứ ba, 3/3/2026, 17:17 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Israel tuyên bố tập kích văn phòng Tổng thống Iran | Công bố đường dây nóng hỗ trợ 160 thuyền viên Việt Nam ở Trung Đông

Việt Nam phản đối hành vi tấn công các quốc gia có chủ quyền; Cục Du lịch yêu cầu dừng tour đến vùng chiến sự Trung Đông;...

Diễm Hạnh

