Thứ ba, 10/3/2026, 17:04 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Iran tuyên bố chuyển sang tập kích bằng tên lửa mang đầu đạn trên một tấn | Pháp sẽ điều thêm 10 chiến hạm hộ tống đến Trung Đông
Quân đội, công an tăng cường bảo đảm an ninh trước ngày bầu cử; 39 giáo viên nâng, hạ điểm thi của học sinh do 'nhầm'...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:11 Iran tuyên bố chuyển sang tập kích bằng tên lửa mang đầu đạn trên một tấn
- 01:04 Quan chức hàng đầu Iran đe dọa ông Trump
- 01:55 Pháp sẽ điều thêm 10 chiến hạm hộ tống đến Trung Đông
- 02:45 CEO Saudi Aramco cảnh báo 'hậu quả thảm khốc' khi eo biển Hormuz tê liệt
- 03:33 Triều Tiên cảnh báo 'hậu quả khủng khiếp' khi Mỹ - Hàn tập trận
- 04:31 Quân đội, công an tăng cường bảo đảm an ninh trước ngày bầu cử
- 05:31 39 giáo viên nâng, hạ điểm thi của học sinh do 'nhầm'
- 06:43 VKS truy tố Đặng Thị Huệ tội tuyên truyền chống Nhà nước
- 07:42 Iran nêu điều kiện để tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz
- 08:51 Mỹ tốn 5,6 tỷ USD đạn dược trong hai ngày đầu tấn công Iran
- 09:41 Mỹ có thể đang chuyển Patriot từ Hàn Quốc sang Trung Đông
- 10:32 Tổng thống Mỹ: Iran cũng sở hữu tên lửa Tomahawk
- 11:50 Ông Putin muốn giúp chấm dứt xung đột Iran, ông Trump từ chối
- 12:51 Người Philippines xếp hàng đổ xăng trước khi giá tăng vọt
- 13:49 'Việt Nam chưa phải dùng nguồn xăng dầu dự trữ quốc gia'
- 15:26 Người Việt mua xe máy điện tăng đột biến
- 16:30 TP HCM giám sát cửa hàng xăng dầu 24/7 tránh 'găm hàng, trục lợi'
- 17:54 VN-Index tăng gần 24 điểm
- 18:50 Giá vàng miếng tăng 2 triệu đồng
- 19:47 Giá vàng chững lại khi nhà đầu tư chuyển sang giữ USD
- 20:47 Ông Nguyễn Xuân Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ mới