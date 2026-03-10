Điểm tin
Điểm tin 21h: Iran tuyên bố chuyển sang tập kích bằng tên lửa mang đầu đạn trên một tấn | Pháp sẽ điều thêm 10 chiến hạm hộ tống đến Trung Đông
Thứ ba, 10/3/2026, 17:04 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Iran tuyên bố chuyển sang tập kích bằng tên lửa mang đầu đạn trên một tấn | Pháp sẽ điều thêm 10 chiến hạm hộ tống đến Trung Đông

Quân đội, công an tăng cường bảo đảm an ninh trước ngày bầu cử; 39 giáo viên nâng, hạ điểm thi của học sinh do 'nhầm'...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Iran tuyên bố chuyển sang tập kích bằng tên lửa mang đầu đạn trên một tấn | Pháp sẽ điều thêm 10 chiến hạm hộ tống đến Trung Đông