Thứ hai, 16/3/2026, 17:05 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Iran mỉa mai ông Trump vì kêu gọi đồng minh giúp mở lại Eo biển Hormuz | Trung Quốc tự tin vào nguồn cung năng lượng
Nhiều nước từ chối cử chiến hạm hộ tống tàu dầu đi qua Eo biển Hormuz; Israel tuyên bố phá hủy chuyên cơ của cố lãnh tụ tối cao Iran;...
- 00:11 Iran mỉa mai ông Trump vì kêu gọi đồng minh giúp mở lại Eo biển Hormuz
- 00:57 Nhiều nước từ chối cử chiến hạm hộ tống tàu dầu đi qua Eo biển Hormuz
- 01:49 Trung Quốc tự tin vào nguồn cung năng lượng
- 02:35 Israel tuyên bố phá hủy chuyên cơ của cố lãnh tụ tối cao Iran
- 03:29 Kuwait có thể đã mất loạt tiêm kích hơn 100 triệu USD do xung đột
- 04:35 Israel thừa nhận tiêm kích suýt bị Iran bắn rơi
- 05:28 Chủ tịch Quốc hội: Không có địa phương nào phải bầu lại
- 06:26 Tổng Bí thư: Việt - Trung sẽ tiếp tục nâng tầm gắn kết chiến lược
- 07:25 Bộ Chính trị yêu cầu tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
- 08:40 SCB chuẩn bị đấu giá nhà đất, quần áo liên quan bà Trương Mỹ Lan
- 09:38 Thứ trưởng Tài chính làm Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng
- 10:24 Iran thách ông Trump điều tàu chiến đi qua Eo biển Hormuz
- 11:15 Thủ tướng Israel đăng video uống cà phê, đáp trả tin đồn 'đã chết'
- 12:08 Khủng hoảng xăng dầu 'bóp nghẹt' người nghèo châu Á
- 12:54 'Iran nắm chìa khóa mở lại thị trường năng lượng toàn cầu'
- 13:58 Ông Trump muốn NATO, Trung Quốc giúp mở lại Eo biển Hormuz
- 14:58 UAV đánh trúng bể dầu, sân bay Dubai đóng cửa
- 15:49 Nhiều nông dân Mỹ có nguy cơ phá sản vì xung đột Trung Đông
- 16:38 Hoàn tất kiểm phiếu bầu cử trong 24 giờ
- 17:34 Đề xuất hỗ trợ hai triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi
- 18:29 Cựu hiệu trưởng ở Hà Nội bị cáo buộc thu vượt một tỷ đồng tiền dạy thêm
- 19:20 'Siêu dự án' tại khu đất vàng tứ giác Bến Thành tái khởi động
- 20:17 Căn hộ vùng giáp ranh TP HCM đua tăng giá
- 21:16 Internet vệ tinh Starlink dự kiến có giá 2,2 triệu mỗi tháng tại Việt Nam
- 22:04 VN-Index giảm ba phiên liên tiếp