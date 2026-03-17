Thứ ba, 17/3/2026, 17:11 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Iran đồng ý hỗ trợ Thái Lan giải cứu thuyền viên kẹt trên tàu hàng trúng tập kích | 'Đêm tận thế' khi Kabul bị không kích
Thủ tướng Israel đăng video chúc mừng dịp lễ của người Iran; Mỹ muốn kêu gọi toàn cầu tham gia cuộc chiến chống Iran;...
- 00:12 Iran đồng ý hỗ trợ Thái Lan giải cứu thuyền viên kẹt trên tàu hàng trúng tập kích
- 01:09 'Đêm tận thế' khi Kabul bị không kích
- 01:50 Tàu Nga chở 60.000 tấn khí đốt trôi dạt trên biển sau khi trúng UAV
- 02:46 Thủ tướng: Nguồn cung xăng dầu vẫn đảm bảo cho sản xuất, tiêu dùng
- 03:45 Lao động cắt phép, trường hoán đổi lịch học để nối dài kỳ nghỉ lễ 9 ngày
- 04:45 TP HCM dự chi 1.800 tỷ đồng gỡ vướng mặt bằng nút giao An Phú
- 05:53 Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc thúc đẩy đầu tư chất lượng cao
- 06:49 Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng
- 07:38 Việt Nam áp sát Top 100 FIFA sau khi được xử thắng Malaysia
- 08:42 Israel tuyên bố hạ sát quan chức an ninh hàng đầu Iran
- 09:31 Ông Mojtaba Khamenei 'thoát chết trong gang tấc' khi Mỹ, Israel tập kích
- 10:32 Thủ tướng Israel đăng video chúc mừng dịp lễ của người Iran
- 11:24 Mỹ muốn kêu gọi toàn cầu tham gia cuộc chiến chống Iran
- 12:24 Hơn 200 lính Mỹ bị thương sau 16 ngày chiến sự với Iran
- 13:31 Giá xăng tại Mỹ lên cao nhất gần 3 năm
- 14:28 Ông Trump bị sốc trước đòn trả đũa của Iran
- 15:18 Người Iran đổ sang biên giới Iraq mua lương thực, xin giúp đỡ
- 16:08 Trung Quốc sẽ viện trợ nhân đạo cho Iran
- 16:59 Việt Nam muốn tiếp cận nguồn dầu xuất kho dự trữ của Nhật Bản
- 18:24 Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3
- 19:14 Hai bố con Chủ tịch Tập đoàn hóa chất Đức Giang bị bắt
- 20:16 Cổ phiếu Đức Giang bị bán tháo
- 21:24 Bộ Giáo dục sẽ sửa quy định dạy thêm, học thêm
- 22:18 Cuba mất điện toàn quốc