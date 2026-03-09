Thứ hai, 9/3/2026, 17:05 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Iran cáo buộc Mỹ muốn 'chiếm đoạt dầu mỏ' | Ông Trump 'không hài lòng' khi Israel tập kích kho dầu Iran
39 thuốc sinh học sắp hết độc quyền, mở cơ hội giảm chi phí trị ung thư; Giá vàng thu hẹp đà giảm...
- 00:11 Iran cáo buộc Mỹ muốn 'chiếm đoạt dầu mỏ'
- 01:03 Ông Trump 'không hài lòng' khi Israel tập kích kho dầu Iran
- 02:08 Thủ tướng: Huy động 4 triệu thùng dầu bảo đảm nguồn cung trước mắt
- 03:08 Bộ trưởng Xây dựng: Cần sớm mở rộng trục nối TP HCM - Long Thành lên 12 làn
- 04:31 39 thuốc sinh học sắp hết độc quyền, mở cơ hội giảm chi phí trị ung thư
- 05:30 Thu hồi gần 750 loại thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng của Herbitech
- 06:30 Các nước G7 có thể xả kho dầu dự trữ
- 07:44 Iran tấn công cơ sở dầu mỏ Bahrain
- 08:26 Láng giềng cảnh báo Iran sẽ phải trả giá nếu tiếp tục tập kích khắp Vùng Vịnh
- 09:16 Hàng không đối mặt áp lực tăng chi phí do xung đột ở Trung Đông
- 10:07 Mỹ nêu kế hoạch giải tỏa Eo biển Hormuz để giảm giá xăng dầu
- 11:01 Dự kiến tăng 8% lương cơ sở từ 1/7
- 12:14 'Nhu cầu mua xăng dầu tăng 50-100% trong thời gian ngắn'
- 13:46 VN-Index giảm mạnh nhất lịch sử
- 15:02 Giá vàng thu hẹp đà giảm
- 16:43 Đất đấu giá phía tây Hà Nội trúng cao nhất gần 16 tỷ đồng
- 17:41 Đường sắt Bắc - Nam qua cầu Ghềnh dự kiến thông từ 12/3
- 18:29 Hà Nội nghiên cứu thí điểm xích lô điện
- 19:22 Ông Trần Hồng Thái làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam