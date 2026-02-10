Thứ ba, 10/2/2026, 16:59 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Hơn 4.500 bị hại địa ốc Alibaba được chi trả 812 tỷ đồng | Hàng trăm người mua vé xe Tết qua mạng bị lừa tiền
Đề xuất Hà Nội được ban hành chương trình giáo dục riêng cho trường chuyên; Giá vàng miếng lên 181 triệu đồng...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:11 Đề xuất Hà Nội được ban hành chương trình giáo dục riêng cho trường chuyên
- 00:53 Đề xuất xây trung tâm lọc dầu, năng lượng 20 tỷ USD tại Dung Quất
- 01:46 Dự kiến mở một trường đại học mới ở TP HCM
- 02:28 Nhóm khiêng quan tài trước chợ Bến Thành lĩnh án
- 03:17 Hơn 4.500 bị hại địa ốc Alibaba được chi trả 812 tỷ đồng
- 04:02 Cảnh sát Hàn Quốc đột kích, khám xét trụ sở tình báo quốc gia
- 04:56 Đề xuất hãng phải hoàn vé cho khách nếu chuyến bay chậm 3 giờ
- 06:04 Cảnh sát ngăn chặn hàng chục tấn heo bệnh sắp tuồn ra thị trường Tết
- 06:48 Hàng trăm người mua vé xe Tết qua mạng bị lừa tiền
- 07:28 Cháy nhà tình thương ở Bắc Ninh
- 08:01 Hàng loạt cổ phiếu đầu ngành chạm sàn
- 09:01 Giá vàng miếng lên 181 triệu đồng
- 09:52 Hàn Quốc lấy làm tiếc với vụ quan chức phát ngôn không phù hợp về phụ nữ Việt Nam
- 10:38 Người sống cùng chung cư 'tiếp tay âm mưu ám sát tướng tình báo Nga'