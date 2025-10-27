Điểm tin
Điểm tin 21h: Hơn 250 xã, phường có nguy cơ sạt lở đất | Nhiều chuyến tàu Bắc - Nam ngừng chạy do lũ lớn ở miền Trung
Thứ hai, 27/10/2025, 17:02 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Hơn 250 xã, phường có nguy cơ sạt lở đất | Nhiều chuyến tàu Bắc - Nam ngừng chạy do lũ lớn ở miền Trung

Đường nối Mũi Né - Đà Lạt ùn tắc do sạt lở đèo Đại Ninh; Ông Đinh La Thăng chỉ thi hành án 4,5 tỷ đồng, không còn tài sản...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Hơn 250 xã, phường có nguy cơ sạt lở đất | Nhiều chuyến tàu Bắc - Nam ngừng chạy do lũ lớn ở miền Trung