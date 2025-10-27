Thứ hai, 27/10/2025, 17:02 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Hơn 250 xã, phường có nguy cơ sạt lở đất | Nhiều chuyến tàu Bắc - Nam ngừng chạy do lũ lớn ở miền Trung
Đường nối Mũi Né - Đà Lạt ùn tắc do sạt lở đèo Đại Ninh; Ông Đinh La Thăng chỉ thi hành án 4,5 tỷ đồng, không còn tài sản...
- 00:12 Hơn 250 xã, phường có nguy cơ sạt lở đất
- 01:32 Hàng trăm nghìn học sinh miền Trung có thể nghỉ học dài ngày vì mưa lũ
- 02:32 Nhiều chuyến tàu Bắc - Nam ngừng chạy do lũ lớn ở miền Trung
- 03:07 Đường nối Mũi Né - Đà Lạt ùn tắc do sạt lở đèo Đại Ninh
- 03:42 Ông Đinh La Thăng chỉ thi hành án 4,5 tỷ đồng, không còn tài sản
- 05:01 Lĩnh vực công tác của 9 Phó thủ tướng
- 07:02 Huế - Quảng Ngãi mưa trên 600 mm, lũ vượt mức lịch sử
- 08:30 VN-Index giảm hơn 30 điểm
- 09:39 Bảng giá đất mới tại Hà Nội dự kiến cao nhất hơn 700 triệu đồng một m2
- 10:57 Đề xuất đưa sở hữu trí tuệ thành tài sản sinh lời
- 12:07 Thủ tướng nêu định hướng tăng cường hợp tác giữa các nước Đông Á và ASEAN
- 13:46 6 dự án cao tốc Bắc Nam sẽ thông xe vào cuối năm