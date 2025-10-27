Điểm tin 21h: Hơn 250 xã, phường có nguy cơ sạt lở đất | Nhiều chuyến tàu Bắc - Nam ngừng chạy do lũ lớn ở miền Trung

Đường nối Mũi Né - Đà Lạt ùn tắc do sạt lở đèo Đại Ninh; Ông Đinh La Thăng chỉ thi hành án 4,5 tỷ đồng, không còn tài sản...