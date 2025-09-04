Thứ năm, 4/9/2025, 17:07 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị đề nghị truy tố | Bỏ đề xuất áp thuế thu nhập 20% với lãi bán bất động sản
Đề xuất cấm xe tải đi làn sát dải phân cách trên đại lộ Thăng Long; 14 nhóm học sinh, sinh viên được miễn học phí
Nội dung chính
- 00:12 14 nhóm học sinh, sinh viên được miễn học phí
- 01:28 Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị đề nghị truy tố
- 02:16 Bỏ đề xuất áp thuế thu nhập 20% với lãi bán bất động sản
- 03:20 Đề xuất cấm xe tải đi làn sát dải phân cách trên đại lộ Thăng Long
- 04:28 'Ngành điện cần đi trước, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế'
- 05:35 Tiêu hủy gần 650.000 con heo vì dịch tả châu Phi
- 06:26 Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam phủ nhận buôn lậu, cáo trạng khẳng định 'đủ căn cứ'
- 07:25 Hai em của 'Shark' Thủy và 21 người bị khởi tố
- 08:19 Thiếu nhân lực công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại cấp xã
- 09:17 Đường Hồ Chí Minh khó thông tuyến trong năm nay
- 10:30 Ông Medvedev đề xuất tịch thu tài sản của hoàng gia Anh
- 11:25 Sinh viên bỏ học đông kỷ lục ở 3 đại học top đầu Hàn Quốc
- 12:22 Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu
- 14:36 Bộ Chính trị: Cơ cấu lại ngành điện để người dân được chọn đơn vị cung cấp
- 15:48 Giá vàng miếng lên sát 134 triệu đồng
- 16:50 Giá xăng, dầu cùng tăng
- 17:46 Bão Kajiki gây thiệt hại 2.900 tỷ đồng
- 19:01 TP HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây trung tâm tài chính quốc tế
- 20:13 Chính phủ lập Quỹ chính sách, đối ngoại quốc phòng
- 21:16 Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
- 22:07 Bộ Tài chính bỏ đề xuất áp thuế 20% với lãi bán chứng khoán
- 22:58 Cáp ngầm 77 km xuyên biển kéo điện từ Cần Thơ ra Côn Đảo
- 24:14 Hà Nội xóa bãi trông xe dưới gầm cầu cạn trước 30/10
- 25:15 Ông Trump cảnh báo có thể rút lại thỏa thuận thương mại
- 26:06 Trẻ sơ sinh Hàn Quốc sắp nhận 'cơn mưa tiền' từ chính phủ
